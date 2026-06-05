Michael Strahan sorgt mit Outfit-Panne für einen GMA-Lacher

Bei "Good Morning America" kam es am 3. Juni zu einer amüsanten Outfit-Panne und die hatte ausgerechnet den ehemaligen NFL-Star Michael Strahan (54) zum Hauptdarsteller. Anlässlich des ersten Spiels der NBA Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs erschienen seine Moderationskollegen George Stephanopoulos und Wettermann Sam Champion in den typischen Knicks-Farben Blau und Orange. George tauschte seinen gewohnten dunklen Anzug gegen ein Navy-Outfit mit einem auffällig orangen Hemd, während Sam einen dunklen Blazer mit einem leuchtend orangen Pullover kombinierte. Michael dagegen erschien ganz ohne Knicks-Bekenntnis auf dem Bildschirm. "Ihr beide seid für die nächste Geschichte genau richtig angezogen... ich habe das Memo nicht bekommen!", scherzte der 54-Jährige auf Sendung.

Doch Michael machte seinen modischen Aussetzer kurz darauf mit einer anderen Glanzleistung mehr als wett. Als Sam im Rahmen eines Segments über die Lieblingsmahlzeiten der Spieler Bagels in den Knicks-Farben Blau und Orange über den Studiotisch verteilen wollte, entschied sich Ginger Zee, einen davon kurzerhand zu Sam ans andere Ende des Tisches zu werfen. Sam verfehlte den Wurf – doch Michael, einst Defensive End bei den New York Giants, griff blitzschnell ein und fing den fliegenden Bagel mühelos auf. "Ich bin so froh, dass du da warst, Michael!", rief Sam daraufhin, während das gesamte Studio minutenlang in lautes Gelächter ausbrach – auch Michael selbst konnte sich kaum beruhigen.

Der ehemalige Profisportler ist seit 2016 fest bei "Good Morning America" als Moderator aktiv und stand zuvor 14 Jahre lang als Defensive End für die New York Giants auf dem Feld. In seiner letzten Saison gewann er einen Super Bowl. 2014 wurde er in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Abseits der Kameras verbindet die Moderatoren eine enge Freundschaft. "Wir würden einander niemals auf Kosten des anderen gut aussehen lassen. Das gibt mir so viel Sicherheit. Dadurch traut man sich mehr, und ich glaube, das Publikum spürt das", beschrieb Kollegin Robin Roberts das Verhältnis einst gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

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Getty Images Michael Strahan bei den NFL Honors im Palace of Fine Arts in San Francisco

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Getty Images Michael Strahan, Lara Spencer, George Stephanopoulos und Robin Roberts bei "Good Morning America" in Philadelphia

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Getty Images NFL-Star Michael Strahan im Jahr 2005