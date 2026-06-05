Lena Dunhams ehrliches LA-Update berührt ihre Fans zutiefst

Lena Dunham (40) ist zurzeit in Los Angeles und hat sich mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans gewandt. Die Schauspielerin und Autorin blickte dabei auf ihre frühen Jahre in der Stadt zurück, die sie in ihrem Buch "Famesick" verarbeitet hat. Schon mit 23 Jahren war sie in den "Golden State" gezogen – und hatte dort mit Orientierungslosigkeit zu kämpfen. Auf Instagram teilte sie nun, wie sie diese Zeit rückblickend bewertet, und erntete dafür eine Welle der Zuneigung aus ihrer Community.

In ihrem Post beschrieb Lena die Verwirrung und das Schweben zwischen zwei Welten, die sie damals empfunden hatte. "Große Teile von 'Famesick' handeln davon, wie ich mich in Los Angeles verloren und benebelt gefühlt habe", schrieb sie, wie das Magazin Hello! berichtet. Heute sehe sie die Erfahrung jedoch in einem anderen Licht: "Ich merke, wie viel Magie hier auch passiert ist. LA liebt ein Comeback und hat sich als Königin dieser Disziplin bewiesen – und ist wieder in meinem Herzen angekommen. War eigentlich nie weg." Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für deren offene Haltung gegenüber ihren gemischten Gefühlen zur Stadt: "Danke, dass ihr 'Famesick' so herzlich willkommen geheißen habt, auch wenn es bestimmte LA-Praktiken kritisiert."

Auf die ehrlichen Worte der Multitalent-Frau reagierten viele Fans mit großer Begeisterung. "Ich habe dein Buch in einem Zug gelesen. Jeden einzelnen Satz geliebt", schrieb eine Person in den Kommentaren. Ein anderer Follower bezeichnete "Famesick" als "eines der größten Memoiren, die je geschrieben wurden". Lena hatte das Buch bereits vor Erscheinen bei Lesungen vorgestellt und dabei offenbar eine tiefe Verbindung zu ihrem Publikum aufgebaut. Die Autorin schloss ihren Post mit einem augenzwinkernden Ausblick: Sie freue sich darauf, immer wieder nach Los Angeles zurückzukehren – "blass und overdressed, während ich in der Schlange für ein trendiges Koffeingetränk warte".

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Getty Images Lena Dunham im Oktober 2022

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Getty Images Lena Dunham bei einer Sondervorstellung von "Too Much" in London

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Getty Images Lena Dunham im November 2022