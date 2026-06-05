Frage nach Papa Elon Musk: Vivian bricht Interview ab

Bei einem Jubiläumsevent der Modemarke Desigual in Ibiza sorgte Vivian Jenna Wilson für einen unerwarteten Moment. Während eines Interviews auf dem roten Teppich der Veranstaltung brach die 22-jährige Tochter von Elon Musk (54) das Gespräch Anfang Juni abrupt ab – und das, nachdem ein spanischer Reporter sie auf ihren Vater angesprochen hatte. Vivian stand dem Journalisten zunächst lächelnd gegenüber, doch als er fragte: "Dein Vater, der Beste, oder?", verflog die gute Laune spürbar. Nach einem kurzen, verwirrten "Mein was? Sorry?" und der Wiederholung der Frage durch den Reporter antwortete das Model nur knapp mit "Okay" – und drehte sich um.

Ein Video des Moments verbreitete sich daraufhin rasend schnell auf X, ehemals Twitter, und löste eine geteilte Reaktion aus. Viele User stellten sich auf Vivians Seite und kritisierten den Reporter scharf. "Warum fragt man sie nach ihrem Privatleben, wenn man weiß, dass es ein unangenehmes Thema für sie ist?", schrieb eine Person. Andere hingegen sahen es kritisch: "Sie will nicht wahrhaben, dass sich ihr Türen öffnen, weil ihr Vater ist, wer er ist", hieß es in einem Kommentar. Zuvor hatte Elon offenbar auch auf Vivians Lingerie-Kampagne für Savage x Fenty reagiert, indem er einem kritischen Kommentar auf X zustimmte.

Vivian und ihr Vater sind seit Jahren entfremdet. Nachdem sie sich 2020 als transgender Frau geoutet hatte und ihren Namen sowie ihr Geschlecht rechtlich änderte, sprach Elon öffentlich davon, seinen "Sohn" durch den "Woke Mind Virus" verloren zu haben. Vivian hingegen bezeichnete ihren Vater in einem Interview Anfang 2025 gegenüber dem Magazin "Ok!" als "erbärmliches Mann-Kind" und erklärte, sie habe keinerlei Respekt vor seinem Reichtum oder Einfluss. Bereits 2024 hatte sie ihn öffentlich als "gleichgültig" und "narzisstisch" bezeichnet und betont, sie habe ihn enterbt – und nicht umgekehrt.

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Getty Images Vivian Jenna Wilson spricht beim Teen Vogue Summit 2025 in Los Angeles

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Getty Images Elon Musk, Tesla-Boss

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Getty Images Vivian Jenna Wilson bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles