Schwangere Annabelle Wallis spaziert mit Hund durch NYC

Entspannt und gut gelaunt zeigte sich Annabelle Wallis (41) auf den Straßen New Yorks – und dabei war ihr Babybauch kaum zu übersehen. Die Peaky Blinders-Darstellerin war in einem gestreiften Denim-Hemd, Stoffhose und weißen Sneakers unterwegs, ihre zwei Hunde fest an der Leine. Der Ausflug durch die Metropole war ein seltener öffentlicher Moment für die 41-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian Stan (43) ihr erstes Kind erwartet. Damit bestätigte sie optisch, was das Portal TMZ bereits vor rund einem Monat enthüllte. Genaue Details zur Schwangerschaft – etwa der errechnete Geburtstermin oder das Geschlecht des Kindes – haben die beiden bislang nicht öffentlich gemacht.

Die Babynews fallen in eine besonders arbeitsreiche Phase ihrer Karrieren. Sebastian steht mit dem Filmprojekt "Fjord" sowie dem mit Spannung erwarteten Marvel-Blockbuster "Avengers: Doomsday" vor einem vollen Jahr. Annabelle ihrerseits ist neben Jason Statham (58) in dem Actionfilm "Mutiny" zu sehen, der im August in die Kinos kommen soll, sowie in der Netflix-Produktion "Unabomb", die sich mit dem Leben des Unabombers Ted Kaczynski befasst. Dass beide trotz des vollen Terminkalenders an der Privatsphäre rund um ihre Schwangerschaft festhalten, überrascht kaum – denn Diskretion gehört für das Paar seit jeher zum Selbstverständnis. Seit rund vier Jahren sind Annabelle und Sebastian ein Paar. Kennengelernt haben sie sich zufolge 2022 auf der Geburtstagsfeier von Schauspieler Robert Pattinson (39). Noch im selben Jahr wurden sie mehrfach gemeinsam in New York gesichtet, unter anderem beim Gassigehen mit Annabelles Hund Zeus.

Als Sebastian 2025 mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, richtete er sich in seiner Dankesrede direkt an seine Partnerin: "Annabelle, ich liebe dich." Auch abseits der großen Bühnen machte Annabelle ihre Zuneigung deutlich – etwa als sie 2025 auf Instagram Sebastians Oscar-Nominierung für seine Rolle in "The Apprentice" feierte. In einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair erklärte Sebastian: "Meine Beziehung ist der einzige Teil meines Lebens, den ich irgendwie für mich behalten möchte, auch wenn er letztendlich doch an die Öffentlichkeit gelangt."

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Getty Images Annabelle Wallis, Schauspielerin

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im März 2025

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im Februar 2025