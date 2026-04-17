So geht Elmar Weppers (†79) Witwe heute mit ihrer Trauer um

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod von Elmar Wepper (†79) meldet sich seine Witwe Anita Wepper zu Wort. Gegenüber Bild spricht die 69-Jährige offen über ihren Abschiedsschmerz und darüber, wie sie versucht, wieder ins Leben zurückzufinden. "Elmar war für mich der ideale Partner, Ehemann und Geliebte. Wir hatten uns gefunden. Und waren die Alles-Zusammen-Macher. Jetzt bin ich allein. Die Zeit heilt Wunden nicht, aber sie hilft. Mein Leben bewegt sich in Wellen", sagt sie. Der Schauspieler war am 31. Oktober 2023 nach einem Herzstillstand in seinem Haus in Planegg bei München gestorben. Er wäre am 16. April 82 Jahre alt geworden – an seinem Geburtstag besucht Anita seinen Friedhof und zündet dort eine Kerze an.

Einen wichtigen Halt im Alltag gibt ihr die gemeinsame Hündin Emma, ein fünfjähriger Border-Collie-Mix, den Elmar und Anita einst aus dem Tierschutz aufgenommen hatten. "Es hilft mir sehr, dass ich jeden Tag mit ihr spazieren gehe. Da treffe ich Menschen. Und auf den Wegen, die ich mit Elmar zusammen ging, lebt er weiter", erklärt Anita. Wegen Emma hat sie auch den Gedanken aufgegeben, aus dem Familienhaus bei München auszuziehen: "Der Garten ist für sie so wichtig. Deshalb bleiben wir." Elmars Kleidung hat sie inzwischen einem Sozialkaufhaus gespendet. "Es ist schön, zu wissen, dass seine Sachen weiter getragen werden", so die Witwe. Kraft schöpft sie außerdem aus ihrem Engagement für den Verein Retla, der sich um alleinstehende Senioren kümmert und dessen Schirmherr ihr Mann war. Kommende Woche veranstaltet der Verein einen Kinoabend, bei dem Elmars Film "Kirschblüten – Hanami" gezeigt wird. Anita will dabei sein – den Film selbst zu sehen, ist jedoch noch zu schmerzhaft: "Das tut mir noch zu weh."

Anita und Elmar waren 28 Jahre lang ein Paar und teilten viele Routinen, die der Witwe nun dabei helfen, Struktur zu finden – vom täglichen Gassigehen mit Emma bis zu Wegen, die sie früher gemeinsam gegangen sind. Der enge Bezug zu Planegg und das Zuhause mit Garten sind für die Hundebesitzerin ein Anker. Dass Retla ihr wichtig ist, hängt auch mit Elmar zusammen: Der Schauspieler unterstützte den Verein als Schirmherr, und das Engagement verbindet sie heute mit seinem Namen. In einem früheren Gespräch betonte Anita, dass sie ihren Alltag neu geordnet hat und sich nicht ausschließlich von der Trauer bestimmen lässt. Zugleich macht sie deutlich, dass die Lücke bleibt und Erinnerungen ihren Platz haben – besonders an Tagen wie seinem Geburtstag oder bei Terminen, die sein Werk würdigen.

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Getty Images Anita und Elmar Wepper

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Getty Images Elmar und Anita Wepper

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Getty Images Elmar Wepper im August 2013

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