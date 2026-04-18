Cheyennes Video mit Uwe machte Natascha Ochsenknecht wütend

Ein kurzes Video auf TikTok hat bei den Ochsenknechts für mächtig Wirbel gesorgt. Cheyenne Ochsenknecht (25) teilte vor einigen Monaten einen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (70) zu einem Remix des Songs "What's Up" performte. Zuvor galt das Verhältnis der beiden lange als zerrüttet. Nun zeigt die neue Staffel von "Diese Ochsenknechts", dass das spontane Wiedersehen der beiden zu Hause für Ärger sorgte. Denn Mama Natascha Ochsenknecht (61) erfuhr erst im Nachhinein von dem Treffen und erklärte jetzt im Promiflash-Interview, warum das Video für sie zum Zündstoff wurde.

In der Show ist zu sehen, wie Cheyenne und Natascha wegen des Tanzvideos heftig aneinandergeraten. Gegenüber Promiflash machte Natascha nun deutlich, was sie wirklich getroffen hat: "Also, es hat mich nicht wütend gemacht, dass sie mit ihrem Vater unterwegs war. Es hat mich wütend gemacht, dass sie mich angelogen hat, dass sie mit Freunden unterwegs ist." Die Designerin betonte, dass diese Lüge für sie eine große Enttäuschung war, nicht das Treffen an sich. "Wenn sie sagt: 'Weißt du was? Ich habe Kontakt zu Papa. Ich gehe heute Abend mit dem und Freunden essen.' Dann ist doch alles fein. Aber sie hat mich angelogen", erklärte Natascha und stellte klar: "Und wenn ich eins hasse, sind das Lügen."

Dass Cheyenne und ihr Vater Uwe überhaupt wieder zueinander gefunden haben, kam für viele überraschend. Lange galt ihr Verhältnis als angespannt, bis der Kontakt schließlich ganz abbrach. Inzwischen scheinen sich die Wogen jedoch geglättet zu haben. Kurz nach dem viel diskutierten TikTok-Clip postete Cheyenne ein gemeinsames Bild mit ihrem Vater auf Instagram und schrieb dazu: "Die Zeit verging, doch die Liebe blieb!" Wie es hingegen zwischen Cheyenne und ihrer Mutter Natascha weiterging, können Fans ab dem 21. April 2026 in der 5. Staffel von Diese Ochsenknechts auf Sky One und WOW verfolgen.

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Getty Images Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

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ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Vater Uwe Ochsenknecht