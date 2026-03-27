AYTO-Fans irritiert: Ist Emma Fernlund Kim Virginia 2.0?

Emma Fernlund (25) kehrt ins Fernsehen zurück – und sorgt dabei für mächtig Wirbel unter den Fans. Die Realitydarstellerin ist in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und präsentiert sich dabei mit einem deutlich veränderten Aussehen. Im vergangenen Jahr hatte sich Emma mehreren Beauty-Eingriffen unterzogen, darunter eine Nasenkorrektur und ein sogenanntes "Fox Eye"-Lifting, bei dem die Augenpartie angehoben wird. Doch als RTL+ die Show auf Instagram ankündigte, trauten viele Zuschauer ihren Augen kaum: Unter dem Teaser sammelten sich zahlreiche irritierte Kommentare von Fans, die Emma auf den ersten Blick nicht wiedererkannten.

Die Reaktionen reichten von ungläubig bis verwirrt. "Emma sieht einfach aus wie Kim Virginia", schrieb ein User und spielte damit auf Realitystar Kim Virginia Grey (30) an. Ein anderer Follower stimmte zu: "Emma sieht jetzt aus wie Kim Virginia." Weitere Fans fragten sich: "Bin ich die Einzige, die Emma da nicht auf den Bildern erkennt?" und "Bin ich blind? Ich erkenne Emma nirgends?" Ein Nutzer war sogar so verwirrt, dass er fragte: "Kim Virginia ist auch dabei?" Die optische Veränderung der 25-Jährigen scheint bei vielen Zuschauern für Verwirrung zu sorgen.

Doch nicht alle Kommentare waren kritisch oder irritiert. Zwischen den verwirrten Stimmen fanden sich auch positive Reaktionen auf Emmas neuen Look. "Wie gut sieht Emma bitte aus?", schwärmte ein Fan unter dem Instagram-Post. Emma hatte sich bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Realityformaten einen Namen gemacht und ist neben ihrer TV-Karriere auch als Social-Media-Star aktiv. Mit ihrem Auftritt bei "Are You The One? – Realitystars in Love" wagt sie nun ihr TV-Comeback und zeigt sich erstmals seit den Beauty-Eingriffen wieder im Fernsehen.

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star