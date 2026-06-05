"Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine hat wieder geheiratet

Für Nadine läuft es im Liebesleben gerade rund: Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin hat erneut geheiratet! Am 29. Mai 2026 gab sie ihrem Partner auf Schloss Diedersdorf standesamtlich das Jawort – und teilte die freudige Neuigkeit kurz darauf mit mehreren Fotos auf Instagram. "Aus 'Ich und Du' wurde 'Wir'", schrieb sie dazu und schwärmte von einem "Tag voller Liebe, Glück, Emotionen und unvergesslicher Momente." Besonders bewegend: Auch die gemeinsame kleine Tochter war Teil dieser Feier. "Gemeinsam mit unserer kleinen Tochter sind wir jetzt eine Familie – und genau das erfüllt unsere Herzen mit unendlich viel Liebe", so Nadine weiter.

In ihrem Social-Media-Post bedankte sie sich herzlich bei allen, die diesen besonderen Tag mitgestaltet haben – darunter die Fotografin, die Standesbeamtin sowie Familie und Freunde. Ihr Styling beschrieb sie als "schlicht, natürlich und dennoch elegant – genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe." Als Kulisse diente das malerische Schloss Diedersdorf, das für eine "traumhafte" Atmosphäre sorgte. Mit einem bayerischen Herzensgruß "Zam oid wearn mit dir!" machte die frisch Vermählte ihre Begeisterung über das neue Kapitel deutlich.

Nadine hatte 2022 an "Hochzeit auf den ersten Blick" teilgenommen und war dort mit Christof verkuppelt worden. Die Ehe scheiterte jedoch bereits während der Flitterwochen, als er das Experiment abbrach und die Scheidung folgte. Mit ihrem neuen Partner ist Nadine seitdem offensichtlich deutlich glücklicher: Im Juli 2025 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern einer Tochter. "Das größte Glück der Welt wächst gerade in mir heran. Bald dürfen wir Dich in unseren Armen halten und Dir die Welt zeigen", schrieb sie, als sie die Schwangerschaft auf Instagram öffentlich gemacht hatte.

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Instagram / nadine.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine mit ihrem neuen Partner, 2025

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Instagram / nadine.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine mit ihrem neuen Partner, Dezember 2024

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Instagram / nadine.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine mit ihrem neuen Partner, Dezember 2025

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