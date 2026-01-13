Hati Suarez und Alexander Molz teilen verliebte Pärchenfotos

Hati Suarez und Alexander Molz (30) machen es nun mehr als offiziell: Auf Instagram zeigen der Schauspieler und die Reality-Bekanntheit vertraute Pärchenmomente und lassen dabei keine Zweifel an ihrem Status. In einer neuen Fotoreihe sitzt Hati mit einem riesigen Strauß roter Rosen auf dem Schoß von Alexander, der sie sichtlich verliebt ansieht. Auf einem weiteren Bild halten sie sich an den Händen und schenken sich innige Blicke, dazu landet ein Kuss auf Hatis Wange. Unter die Bilder schreiben die beiden: "Jetzt sind wir dran", ein rotes Herz inklusive.

Die Kommentarspalten feiern das neue Duo. "Wenn es eine verdient, dann du, mein Schatz", jubelt Aurelia Lamprecht unter dem Beitrag. "Diese Kombi ist so heftig", meint ein Fan, während andere schlicht "Oh nein, wie süß" schreiben. Schon wenige Tage zuvor hatten Hati und Alexander mit intimen Bettfotos für Gesprächsstoff gesorgt: Hati posierte in Unterwäsche, Alexander zeigte sich mit freiem Oberkörper. Die beiden kuschelten, küssten sich und präsentierten sich eng umschlungen vor der Kamera. Die neue Serie setzt darauf noch eins drauf und liefert die romantische Bestätigung der flirtigen Andeutungen.

Noch im vergangenen Jahr suchte Hati das große Liebesglück bei Are You The One – Reality Stars in Love und sorgte dort nicht nur für Romantik, sondern auch für jede Menge Wirbel. Im Gespräch mit Promiflash meinte sie damals selbstkritisch: "Also anfangs dachte ich mir so: 'Okay, Hati, viel Krawall. Die Finger sind alle auf dich gerichtet, du bist hier die Kratzbürste, du bist die, die irgendwie für sich steht, aber gleichzeitig kein Girls-Girl ist.'" Weil ihre Darstellung in der Sendung sie stark beschäftigte, zog sie sogar in Erwägung, sich eine Social-Media-Auszeit zu nehmen. "Wie werde ich denn hier gezeigt? Beziehungsweise ist das eine Seite, die ich von mir gar nicht kenne. Muss ich daran arbeiten? Ich lerne auch daraus 100 Prozent", erklärte die Influencerin nachdenklich.

Instagram / hatisuarez Alexander Molz und Hati Saurez, Januar 2026

Instagram / hatisuarez Alexander Molz und Hati Suarez, Januar 2026

IMAGO / Future Image Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

