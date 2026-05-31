Hugh Jackman & Ryan Reynolds starten Segel-Doku auf Disney+

Ryan Reynolds (49) und Hugh Jackman (57) bringen gemeinsam eine neue Dokuserie auf den Bildschirm – und die hat es in sich. Wie jetzt laut Deadline bekannt wurde, produzieren die beiden Hollywood-Stars eine Sailing-Doku über das australische SailGP-Team BONDS Flying Roos, das sie zusammen besitzen. Die Serie, die exklusiv bei Disney+ und in den USA zusätzlich auf Hulu zu sehen sein wird, begleitet die besten Segler Australiens auf ihrer weltweiten Reise durch die Rennsaison. Angeführt wird das Team von Profi-Segler und CEO Tom Slingsby, einem der erfolgreichsten Segler der Welt.

In der Dokuserie stehen nicht nur die rasanten Rennen im Mittelpunkt, sondern auch die Erlebnisse der weltberühmten Teambesitzer Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Bei SailGP treten dabei identische 50-Fuß-Katamarane in küstennahen Rennen gegeneinander an und erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Hinter der Kamera stehen Maximum Effort, Ryans Produktionsfirma, und Eureka Productions – in Partnerschaft mit SailGP und dem BONDS-Flying-Roos-Team. Als Regisseur und Showrunner fungiert Brent Hodge. Auch Rob Mac, Co-Vorsitzender von Ryans Fußballverein Wrexham, ist als ausführender Produzent an Bord.

In einem gemeinsamen Statement, das von Deadline veröffentlicht wurde, zeigten sich Ryan und Hugh mit gewohntem Humor: "Das ist unsere erste Zusammenarbeit seit 'Deadpool & Wolverine' und wir erwarten erneut Action, Komödie, Emotionen – aber mit viel mehr Wasser. Und (die Daumen sind gedrückt) Piraten. Wir hoffen, dass es Piraten bei SailGP gibt." Für Ryan ist eine Doku-Kooperation mit Disney kein Neuland: Bereits seit fünf Staffeln begleiten die FX-Kameras seinen walisischen Fußballverein Wrexham für die erfolgreiche Serie "Welcome to Wrexham".

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds in New York im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / slevydirect Ryan Reynolds und Hugh Jackman im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman and Ryan Reynolds bei der Comic Con in San Diego