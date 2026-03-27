Satansbratan sitzt nach Unfall in Thailand im Rollstuhl

Satansbratan (26) hat seine Fans mit einem neuen Video auf TikTok sichtlich beunruhigt. Der 25-jährige Realitystar rollt darin im Rollstuhl ins Bild und zeigt sich in einem Zustand, der viele seiner Follower schockiert. Seine Schienbeine und Unterarme sind komplett bandagiert, und als er sich mühsam und sichtlich wackelig aus dem Rollstuhl erhebt, um sich umzudrehen, offenbart sich das ganze Ausmaß seiner Verletzungen: Auch sein Rücken ist über den gesamten Bereich einbandagiert. Der Anblick sorgt bei seinen hunderttausenden Followern für große Besorgnis und lässt viele über die Hintergründe rätseln.

Konkrete Details zu dem Vorfall hat der Influencer bisher nicht genannt. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass es sich um einen schweren Unfall gehandelt hat, möglicherweise einen Sturz mit dem Roller. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, bleibt vorerst unklar. Immerhin gibt Satansbratan in seinem Video eine gewisse Entwarnung: Den Umständen entsprechend scheint es ihm einigermaßen gut zu gehen. In seiner Instagram-Story kündigte er außerdem an, sich bald ausführlicher zu Wort zu melden und den Vorfall zu erklären.

Nach seiner Teilnahme an Forsthaus Rampensau und Promi Big Brother war Satansbratan zuletzt bei der österreichischen Dating-Reality-Show "Match in Paradise" zu sehen. Dort suchte der Social-Media-Star in einer griechischen Traumvilla nach der Liebe. Seine Devise dabei lautete "Was kommt, das kommt". Sein Typ sei sportlich, mit einem süßen Lächeln und schönen Augen, verriet er in der Show.

Anzeige Anzeige

Imago SatansBratan beim Nations-League-Spiel Österreich gegen Slowenien in Wien

Anzeige Anzeige

Imago Satansbratan bei der FIBA 3x3 World Tour in Wien

Anzeige Anzeige

Joyn Erik alias Satanbratan, "Promi Big Brother" 2025

Wie findet ihr, dass Satansbratan sein Verletzungs-Update per TikTok geteilt hat? Gut und wichtig – so bleiben alle auf dem Laufenden. Zu kryptisch – ohne Details macht das nur Sorgen. Ergebnis anzeigen