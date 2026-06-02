Ein Karriere-Hindernis? Sacha Baron Cohen über seine Größe

Sacha Baron Cohen (54) ist zurzeit wieder in aller Munde: In der neuen Netflix-Komödie "Ladies First" spielt er einen arroganten, aber charmanten Frauenheld, der in eine von Frauen dominierte Parallelwelt versetzt wird. Doch nicht nur seine neue Rolle sorgt für Gesprächsstoff – auch seine beeindruckende Körpergröße von rund 190 bis 191 Zentimetern wird gerade wieder viel diskutiert. Damit zählt er zu den größten Schauspielern Hollywoods, gemeinsam mit Stars wie Hugh Jackman (57) und Chris Hemsworth (42). Gegenüber New York Times verriet Sacha, dass seine Körpergröße schon früh zu einem echten Karriere-Hindernis wurde.

Als junger Mann habe er nämlich davon geträumt, Profikoch zu werden. Nach der Schule habe er sich sogar persönlich bei Starkoch Raymond Blanc vorgestellt, um in dessen berühmtem Restaurant Le Manoir aux Quat'Saisons zu arbeiten – doch der Franzose lehnte ab. "Er sagte, ich sei zu groß, um in der Küche zu arbeiten, und dann gab ich meinen Traum auf, Koch zu werden", erklärte Sacha. Als der Journalist und Foodkritiker Richard Vines das Zitat auf Twitter teilte, meldete sich Raymond Blanc daraufhin gut gelaunt selbst zu Wort: Er bezweifle, dass er Sachas Träume "zerstört" habe, und würde ihn gerne für ein Probetag in seine Küche einladen.

Abseits seiner Kochträume hat Sacha in letzter Zeit auch mit einem anderen Thema für Schlagzeilen gesorgt: Im Sommer 2025 präsentierte er auf Instagram eine bemerkenswerte körperliche Verwandlung, die er für seine Rolle als Mephisto in Marvels "Ironheart" durchlaufen hatte. Fotos davon gingen viral. Dazu schrieb er selbstironisch: "Ich präsentiere offiziell meine Midlife-Crisis." Privat ist der dreifache Vater seit seiner Trennung von Schauspielerin Isla Fisher (50), mit der er viele Jahre verheiratet war, wieder solo. Isla ist mit 1,57 Metern übrigens deutlich kleiner als ihr Ex-Mann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Rosamund Pike beim "Ladies First" Special Screening im Ham Yard Hotel in London

Anzeige Anzeige

Imago Sacha Baron Cohen und Isla Fisher bei der Europa-Premiere von "Alice Through The Looking Glass" in London, 2016