Erster Exit: Sie muss die "Ex on the Beach"-Villa verlassen

In der dritten Folge von Ex on the Beach sorgt das Terrortablet erneut für Aufregung in der Villa. Doch statt die Ankunft eines weiteren Ex-Partners anzukündigen, enthält die Nachricht diesmal eine ganz andere Botschaft: Eine Kandidatin muss die Villa sofort verlassen. "Was ist denn los? Kaum seid ihr hier, vergesst ihr meine Regeln. Offensichtlich nicht alle, aber eine. [...] Für dich heißt es wie dein Ex, nur ohne Dio – go, und zwar nach Hause", liest Laurenz Pesch die Nachricht vor – eine klare Anspielung auf Kandidat Diogo Sangre (31). Das Problem dabei? Da der Realitystar mit nahezu jeder Frau in der Villa eine Vorgeschichte hat, könnte es theoretisch jede treffen.

Wenig später folgt die Auflösung: "Michelle, verlasse jetzt die Villa", verkündet Laurenz. Vor allem die Frauen reagieren fassungslos auf die plötzliche Entscheidung. Gigi Birofio bringt die Situation dagegen nüchtern auf den Punkt: "Wer nicht Gas gibt, geht nach Hause." Auch Laurenz zieht im Einzelinterview seine Schlüsse und richtet eine klare Warnung an alle Verbliebenen: "Das kann hier schon flott vorbei sein. Ich denke, das ist jetzt einfach ein Warnschuss an alle. Hier kann es ratzifatzi gehen, dass du zurück nach Deutschland fliegst." Michelle selbst bleibt trotz der Enttäuschung gefasst. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber ist halt so, es ist, wie es ist. Ich hatte trotzdem eine schöne Zeit hier", resümiert sie.

Mit Michelle muss die erste Kandidatin die Villa verlassen. In den vergangenen Folgen durften die Teilnehmer bislang vor allem neue Gesichter begrüßen – zuletzt sorgte insbesondere Diogo für Unruhe. In der zweiten Folge crashte er das Date von Lars Maucher (29) und dessen Ex Siria, mit der er ebenfalls eine Vergangenheit hat. Zwischen den beiden eskalierte die Situation schnell. "Wir haben schon länger keinen Kontakt mehr. Warum hast du dich nicht mehr gemeldet?", fragte sie. Diogo spielte die gemeinsame Zeit hingegen herunter und sprach lediglich von einem "lockeren Kennenlernen". Für Siria klang das wie Hohn. "Also, wenn mich jemand Schatz nennt, mit mir händchenhaltend rumläuft und ich seine Mutter kennenlernen darf, dann ist es für mich nicht einfach Sex. Sorry, dann hat er einfach eine Wahrnehmungsstörung", stellte sie klar.

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RTL / Daniel Alvarez Der "Ex on the Beach"-Cast

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RTL / Daniel Alvarez Michelle, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Friederike Jacobitz Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Kandidat