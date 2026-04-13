Nach Verhaftung: Britney Spears macht freiwillig Entzug

Pop-Ikone Britney Spears (44) zieht nach ihrer Verhaftung wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen nun Konsequenzen: Die Popsängerin hat sich vor wenigen Tagen freiwillig in eine Entzugsklinik in den USA einweisen lassen. Das berichtet unter anderem TMZ. Menschen aus ihrem Umfeld sollen sie seit Wochen gedrängt haben, professionelle Hilfe anzunehmen – jetzt hat Britney, die in den vergangenen Monaten ihre Fans mit exzentrischen Videos beunruhigte, eingewilligt. Laut einem Insider ist der Moment für sie klar: "Sie merkt, dass sie den Tiefpunkt erreicht hat." Auch ihre beiden Söhne Preston (20) und Jayden (19), die aus der dreijährigen Ehe mit Kevin Federline (48) stammen, sollen hinter der Entscheidung ihrer berühmten Mutter stehen und sie in dieser Phase unterstützen.

Die Therapie folgt nur wenige Wochen nach der Festnahme der Musikerin im kalifornischen Ventura. Britney war Anfang März von der Polizei gestoppt worden, nachdem sie laut einem Bericht von Page Six in Schlangenlinien über die Fahrbahn gefahren sein soll. Die Beamten nahmen sie wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss fest. In ihrem Auto soll zudem eine noch unbekannte Substanz gefunden worden sein. Laut dem Ventura County Sheriff's Office kam sie am folgenden Morgen wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob Anklage erhoben wird. Für Anfang Mai ist ein Gerichtstermin angesetzt, bis dahin läuft die Entzugsbehandlung, die zunächst auf 30 Tage angelegt ist. Ein Informant erklärte jedoch, es sei offen, ob Britney nicht länger in der Klinik bleibe. "Sie ist sich der Ernsthaftigkeit ihrer Situation bewusst und war der Meinung, dass dies der beste Schritt für die Zukunft sei", betonte ein Insider gegenüber People.

Britney, die Ende 1998 mit ihrer Debütsingle "...Baby One More Time" über Nacht zum weltweiten Superstar avancierte, kämpft bereits seit Jahren mit Drogen- und Alkoholproblemen. Besonders Adderall soll dabei eine große Rolle spielen – sie soll das Mittel laut TMZ bei ihren zahlreichen Mexiko-Aufenthalten regelmäßig nachgekauft haben. Bei der Verhaftung im März war sie Quellen zufolge "unglaublich aufgewühlt" und "sehr beschämt und verlegen". In dieser schwierigen Zeit kann sich die 44-Jährige vor allem auf den Rückhalt ihrer beiden Söhne verlassen. Und wie es aussieht, auch auf die Unterstützung ihres Ex-Freundes, Sänger Justin Timberlake (45). Der "SexyBack"-Interpret soll Britney nach ihrer Festnahme "privat kontaktiert" haben, um ihr seine Unterstützung anzubieten, wie eine Quelle dem Magazin new! verriet.

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

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Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

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Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002