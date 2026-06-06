Nach neun Dates: Raffa Plastic beendet ihre Kennenlernphase

Für Raffa Plastic ist eine aufkeimende Romanze offenbar schon wieder Geschichte: Die Influencerin hat ihre Kennenlernphase mit einem möglichen Partner nach insgesamt neun Dates beendet. In einer Instagram-Story wandte sie sich jetzt offen an ihre Follower und schrieb dabei ehrlich über ihr Gefühlschaos. Die Reality-Bekanntheit beschrieb die gemeinsame Zeit als "intensiv, wunderschön und lehrreich" – doch am Ende war die Enttäuschung größer als die Hoffnung.

Trotz ihrer Traurigkeit bereue sie die Entscheidung nicht, betonte sie in der Story. "Ich weiß, dass ich einen Mann verdiene, der mich sicher, verstanden und geborgen fühlen lässt. Ich gebe mich mit leeren Versprechen, Lügen und unnötigen Hoffnungen nicht zufrieden", schrieb Raffa. Besonders enttäuschend sei für sie gewesen, dass sie den Mann zunächst für den Richtigen gehalten habe. "Viele Schauspieler brauchen keine Schauspielschule, um schauspielern zu können. Das konnte er sehr gut", so die Influencerin weiter. An ihren Seelenverwandten glaube sie aber nach wie vor: "Mein Lebenspartner ist schon irgendwo auf der Welt, wir haben uns halt noch nicht kennengelernt."

Dass bei Raffa in Sachen Liebe zuletzt etwas in Bewegung geraten war, hatten ihre Fans bereits geahnt. Die Influencerin hatte sich auf Instagram mit einem großen Blumenstrauß gezeigt und damit die Spekulationen ihrer Community angeheizt. Wer hinter dem Strauß steckte, hatte sie damals noch für sich behalten und ihre Follower im Ungewissen gelassen – nun ist klar, dass die Romanze nicht von langer Dauer war.

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video Raffa's Plastic Life, "The 50"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / raffasplasticlife Raffa Plastic, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / raffasplasticlife Raffa's Plastic Life im Januar 2025