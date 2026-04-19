Dreharbeiten zu "Wonka 2" beginnen wohl schon diesen Sommer

Schon vor anderthalb Jahren hat Regisseur Paul King verraten: Der Zauber aus Wonka geht weiter! Der Kinohit mit Timothée Chalamet (30) bekommt eine Fortsetzung – und die Dreharbeiten zu "Wonka 2" sollen bereits im August 2026 starten. Das berichtet unter anderem das Filmportal Filmstarts unter Berufung auf den bekannten Hollywood-Insider DanielRPK. Für Timothée, der erneut in die Rolle des jungen Willy Wonka schlüpft, soll das Projekt der nächste große Dreh nach dem Drama "Marty Supreme" werden, für das er in diesem Jahr sogar eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch Hugh Grant (65) soll demnach wieder dabei sein und als grummeliger Oompa Loompa für schräge Momente sorgen. Vermutet wird auch, dass das Musical-Sequel pünktlich zur Weihnachtszeit 2027 in die Kinos kommen soll.

Konkrete Details zur Handlung von "Wonka 2" werden bisher streng geheim gehalten. Paul King hatte schon im November 2024 erklärt, dass das Drehbuch damals etwa zur Hälfte fertig gewesen sei, inzwischen dürfte das Skript aber abgeschlossen sein. Wie das Filmportal weiter berichtet, ist derzeit noch offen, ob der zweite Teil die berühmte Geschichte aus Roald Dahls Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik" aufgreifen wird. Möglich wäre demnach auch, dass die Fortsetzung erneut die frühen Abenteuer des exzentrischen Chocolatiers vor seiner Begegnung mit Charlie erzählt. Klar scheint nur: Warner Bros. plant einen Kinostart rund um Weihnachten 2027, auch wenn "Wonka 2" sich wegen des bereits terminierten Mittelerde-Abenteuers Der Herr der Ringe: The Hunt For Gollum ein anderes Datum als den 16. Dezember suchen muss.

Der erste "Wonka"-Film entpuppte sich 2023 als echter Publikumsfavorit. In Deutschland lockte das bunte Musical Berichten nach über 2,5 Millionen Menschen ins Kino, weltweit spielte die Vorgeschichte des legendären Schokoladenfabrikanten stolze 634,5 Millionen US-Dollar ein. Das entspricht umgerechnet rund 538 Millionen Euro. Paul King, der zuvor bereits mit "Paddington" große Erfolge gefeiert hatte, schuf mit seinem liebevoll ausgestatteten Prequel einen neuen Zugang zur Figur Willy Wonka, die zuvor schon andere Hollywoodgrößen wie Gene Wilder und Johnny Depp (62) geprägt hatten. Timothée wird seine Fans vor "Wonka 2" allerdings erst einmal im Sci-Fi-Epos "Dune 3" begeistern, in dem er ab dem 17. Dezember 2026 erneut als Paul Atreides über die Leinwand fegt.

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CapitalPictures Timothée Chalamet in "Wonka"

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Getty Images Hugh Grant und Timothée Chalamet im Dezember 2023

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Courtesy of Warner Bros. Pictures Timothée Chalamet und Hugh Grant in "Wonka"