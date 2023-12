Dieser Schauspieler hat Willy Wonka am besten verkörpert!

Wer hat den Schokoladenmacher am besten verkörpert? Schon seit mehreren Jahrzehnten begeistert Willy Wonka die Fans auf der ganzen Welt. 1971 war der Kinderbuchklassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" zum ersten Mal verfilmt worden. In die Hauptrolle war erstmals Gene Wilder geschlüpft. Sein Nachfolger wurde 2005 Johnny Depp (60). Aktuell kann die Vorgeschichte des einfallsreichen Erfinders in den Kinos bestaunt werden. In die jüngere Version des Chocolatiers schlüpft dafür Timothée Chalamet (27) in Wonka. Die Promiflash-Leser sind sich einig, wer von ihnen Willy Wonka am besten verkörpert hat!

In einer Promiflash-Umfrage stimmten insgesamt 2.511 Leser für ihren Favoriten ab [Stand: 24. Dezember, 11:50 Uhr]. Dabei bildet sich ein ziemlich eindeutiges Ergebnis ab. Mit 2.233 Votes und somit ganzen 88,9 Prozent liegt Johnny vorne! 215 Personen, was 8,6 Prozent entspricht, lieben aber eher Timothées Darstellung des jungen Schokoladenmachers. Mit 63 Prozent und somit 2,5 Prozent landet Genes Version auf dem dritten Platz.

Wie der 27-Jährige im Interview mit E! News verrät, habe er sich für seine Version des Willy Wonka keine Ratschläge seines Vorgängers Johnny geholt – er habe sich an der allerersten Version des Chocolatiers orientiert! "Ich habe die Gene-Wilder-Version geliebt. Das war die Version, die ich zuerst gesehen habe, mit der ich aufgewachsen bin", gibt Timothée zu.

United Archives GmbH Gene Wilder in "Charlie und die Schokoladenfabrik"

United Archives GmbH Johnny Depp in "Charlie und die Schokoladenfabrik"

CapitalPictures Timothée Chalamet in "Wonka"

