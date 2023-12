Warum? Timothée Chalamets Mutter liebt seine "Wonka"-Rolle!

Timothée Chalamet (27) begeistert nicht nur die Zuschauer! Das Gesicht des Schauspielers flimmert aktuell über die großen Kinoleinwände: Seit dem 6. Dezember ist er als Willy Wonka in Wonka zu sehen und verkörpert den exzentrischen Chocolatier in dem Prequel von "Charlie und die Schokoladenfabrik". Das findet auch seine Mutter ganz toll – denn "Wonka" ist ihr bisheriger Lieblingsfilm mit ihrem Sohn!

Das verrät der New Yorker selbst im Interview mit People: "Das ist vermutlich ihr Lieblingsfilm, in dem ich mitgespielt habe!" Der Grund dafür sei, dass er in "Wonka" singe und tanze – und endlich eine fröhliche Rolle spiele. "Das ist die Tradition. Ich komme aus einer Musiktheater-Familie, und das hier entspricht eher der Art von Film, von der ich vor zehn Jahren gedacht hätte, dass ich sie machen würde", ergänzt Timothée.

Als Willy Wonka tritt Timothée in die Fußstapfen von Johnny Depp (60) – der Hollywoodstar hatte den Erfinder 2005 gespielt. Für seine Rolle holte sich der 27-Jährige aber keine Tipps von seinem Vorgänger. In einem Interview erklärte er zuletzt, eher ein Fan des Originalfilms mit Gene Wilder zu sein.

Anzeige

LMK/ Action Press Timothée Chalamet in "Wonka"

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Courtesy of Warner Bros. Pictures Timothée Chalamet und Hugh Grant in "Wonka"

Anzeige

Wie findet ihr Timothée Chalamet als Willy Wonka? Großartig! Nicht so gut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de