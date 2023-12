Welcher Schauspieler verkörpert Willy Wonka am besten?

Wer hat es am besten umgesetzt? Im Jahr 1964 wurde das Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik" des britischen Schriftstellers Roald Dahl veröffentlicht. Sieben Jahre später erschien die erste Filmadaption "Charlie und die Schokoladenfabrik" mit Gene Wilder in der Hauptrolle. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Geschichte um den Fabrikbesitzer zwei weitere Male interpretiert. Die Frage ist: Wer hat Willy Wonka am besten zum Leben erweckt?

In der 2005 erschienenen gleichnamigen Adaption "Charlie und die Schokoladenfabrik" schlüpfte kein Geringerer als Johnny Depp (60) in die Rolle des Fabrikbesitzers. Während die erste Umsetzung mit Gene Wilder in der Hauptrolle ein Musical war, handelt es sich bei der zweiten Adaption um einen familienfreundlichen Abenteuerfilm. Für "Charlie und die Schokoladenfabrik" übernahm Tim Burton (65) die Regie und erschuf eine magische Welt, in der man sich nur verlieren kann. In dieser lebt der exzentrische Willy Wonka zurückgezogen in einer gigantischen Schokoladenfabrik, bis er eines Tages fünf Kindern mithilfe eines goldenen Tickets Eintritt in seine Fabrik gewährt.

Im Dezember schlüpfte Timothée Chalamet (27) in die Fußstapfen von Gene Wilder und Johnny Depp. Am 7. Dezember kam das neue Abenteuer Wonka in die Kinos. In diesem Streifen wird die Vorgeschichte des Fabrikbesitzers erzählt. Stimmt ab: Welcher Schauspieler hat Willy Wonka am besten verkörpert?

Gene Wilder in Charlie und die Schokoladenfabrik Gene Wilder, "Charlie und die Schokoladenfabrik"

United Archives GmbH Johnny Depp als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik", 2005

ActionPress/LMK Timothée Chalamet als Willy Wonka in "Wonka", 2023

