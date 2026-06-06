Gibt es bald ein Liebes-Comeback bei Iris Klein und Stefan?

Schmilzt das Eis zwischen Iris Katzenberger (59) und Stefan Braun? Die Realitystar-Ikone hat in ihrer Instagram-Story ein Foto geteilt, das die beiden Seite an Seite in einer Bar zeigt – und dazu eine überraschend offene Botschaft verfasst. Auf dem Bild lehnt Iris ihren Kopf an Stefans Schulter und legt ihre Hand auf seinen Arm, während er ein Glas hält. Beide lächeln schüchtern, wirken dabei aber entspannt und zufrieden.

Zu dem Foto schrieb Iris: "Ihr Lieben... mich erreichen so wahnsinnig viele Fragen zu dem Foto von Stefan und mir. Wir beide geben uns Zeit, die Dinge neu zu ordnen und ob wir nochmals ein Paar werden, wird die Zukunft zeigen. Wir beide haben unsere Fehler und müssen daran arbeiten. Manchmal bringt einen die Trennung wieder näher zusammen." Damit reagierte die Influencerin auf die vielen Nachrichten ihrer Follower, die nach dem gemeinsamen Bild neugierig geworden waren.

Iris und Stefan hatten sich im April nach rund zwei Jahren Beziehung getrennt. Auch danach blieben die beiden jedoch eng miteinander verbunden: Sie wohnten weiterhin zusammen unter einem Dach. Dass sich nach der Trennung nicht sofort ein klarer Schnitt vollzogen hat, war also schon länger ein Thema. Iris ist Mutter von drei Kindern – darunter ihre bekannte Tochter Daniela Katzenberger (39).

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Thailand-Urlaub