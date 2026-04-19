Nach Verlust: Tochter ermutigte Herbert Grönemeyer zur Musik

Anlässlich seines 70. Geburtstages ist Herbert Grönemeyer (70) das Thema einer neuen ARD-Dokumentation: "Grönemeyer – Alles bleibt anders" zeichnet das Leben und Schaffen des Ausnahmemusikers nach. Herbert spricht dabei auch über Kapitel, über die er öffentlich lange geschwiegen hat. Eines davon: die Frage, ob er nach dem Tod seiner Ehefrau Anna Henkel-Grönemeyer und seines Bruders Wilhelm 1998 überhaupt noch als Künstler hätte weitermachen können. Es war ausgerechnet seine damals neunjährige Tochter Marie, die ihm den entscheidenden Anstoß gab. In der Doku erinnert sich Herbert an ihre Worte: "Also dieser Satz von meiner Tochter, 'Du hörst nicht auf zu singen!', das war das Original-Zitat. Darin steckte halt auch der Aufruf, 'Egal, was da auch jetzt mit dir passiert ist, das ist so elementar für dich und auch für uns letztendlich, dass du das bitte weitermachst.'"

Den Rat seiner Tochter beherzigend, hielt Herbert an der Musik fest – und merkte dabei, dass sie ihm weit mehr gab als künstlerische Erfüllung. In einem alten Interview, das in der Dokumentation eingespielt wird, erklärt er, welche tiefere Funktion das Singen in jener Zeit für ihn hatte: "Meine Kinder spüren ganz elementar, dass, wenn ich singe, ich bei mir bin und dass das eine Form von Lebensenergie ist." Für Marie sei dabei immer spürbar gewesen, dass ihr Vater auf der Bühne "zu Hause" sei – ein Ort, an dem er ganz er selbst war. Dieser Antrieb mündete schließlich in das Album "Mensch", das 2002 erschien und bis heute das kommerziell erfolgreichste Werk seiner Karriere ist. "Es ist ja ein Zeichen, wie generationenübergreifend Herbert einfach Menschen fesselt", erzählt Ex-Fußballer Toni Kroos (36), der von seinem Vater mit zu Konzerten genommen wurde.

Mittlerweile hat Herbert auch abseits der Bühne wieder festen Boden unter den Füßen. Mit Josefine Cox erlebte er einen Neuanfang: "Glück ist manchmal wirklich, wenn jemand den Raum betritt, mit dem man nicht wirklich gerechnet hat." Bereits beim ersten Treffen soll für ihn festgestanden haben, dass diese Frau eine besondere Rolle in seinem Leben spielen würde – eine Entscheidung, die nach eigener Aussage keiner langen Überlegung bedurfte. 2016 heirateten die beiden. Den Song "Lebensstrahlen" widmete Herbert seiner Frau und bezeichnete ihn in der Dokumentation als "wunderschöne Liebeserklärung". Josefine ist mehr als zwei Jahrzehnte jünger als er – ein Umstand, den Herbert schlicht für unerheblich hält. Dass auch Sohn Felix und Tochter Marie die neue Ehe ihres Vaters von Anfang an begrüßten, rundet dieses späte, unerwartete Kapitel ab.

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Imago Herbert Grönemeyer beim "Kölner Treff", 27.10.2023

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Getty Images Herbert Grönemeyer, Sänger

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Getty Images Herbert Grönemeyer bei der 1Live Krone 2014 in Bochum