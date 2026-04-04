Darum hüpft Herbert Grönemeyer als Hase durch den Garten

Herbert Grönemeyer (69) zeigt sich zu Ostern von seiner verspielten Seite und schlüpft für seine Enkelkinder in ein Hasenkostüm, um durch den Garten zu hoppeln. "Ich liebe Ostern, habe ich viel lieber als Weihnachten", verriet der Komponist der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Feierlichkeiten bei ihm zu Hause gehören traditionelles Eierblasen, das Verstecken von Ostereiern und natürlich der Auftritt im flauschigen Ganzkörperkostüm. "Wir feiern das mit Eier ausblasen, ich habe ein Hasenkostüm, mit dem ich durch den Garten renne, manchmal zweimal am Tag", erklärte der dreifache Vater merklich vorfreudig. Das Anziehen des Kostüms sei längst keine freiwillige Aktion mehr, sondern werde von seinen Enkeln bereits eingefordert.

Die Ostereiersuche findet bei den Grönemeyers gleich zweimal täglich statt, denn wie der Sänger erklärt: "Der Osterhase kommt immer zweimal." Neben dem klassischen Verstecken der Eier wird bei der Familie auch eine besondere Tradition gepflegt. "Wir haben eine Eierrolle, da werden Eier draufgelegt, dann lässt man die runterrollen – wo die spitze Seite ist, zu der Seite dreht sich das Ei, dann werden die anderen gekickt. Wer am Schluss die meisten Eier hat, hat gewonnen", beschrieb Herbert, der mit seiner Kritik an Streamingdiensten nicht hinterm Berg hält, das fröhliche Spiel. Seine Begeisterung für das Osterfest hat auch biografische Gründe: "Ich bin ein Frühlingskind", sagte er mit Verweis auf seinen Geburtstag am 12. April, der häufig in die Osterzeit falle.

Herbert bezeichnet sich selbst als "Riesen-Osterfan" und beschreibt das Fest als "ein Fest der Freude". Der in Bochum aufgewachsene Künstler, der seinen endgültigen musikalischen Durchbruch 1984 mit dem Album "4630 Bochum" feierte, lebt mittlerweile in Berlin und genießt dort mit seiner Familie die Feiertage. Dass der Sänger privat ein entspanntes und humorvolles Verhältnis zu sich selbst pflegt, hat er bereits in der Vergangenheit bewiesen. Obwohl er sich selbst eher ungern im Spiegel betrachtet, teilt er sein Faible für Mode gerne mit seinen Fans. Mit seiner Musik begeistert Herbert seit Jahrzehnten sein Publikum und hat mit "Unplugged 2 – Von allem anders" im vergangenen Jahr, 30 Jahre nach seinem ersten akustischen Projekt, erneut ein Album veröffentlicht.

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Ralf Juergen/Getty Images Herbert Grönemeyer in Köln

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Getty Images Herbert Grönemeyer bei der "Das ist los"-Release-Party im März 2023

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Getty Images Herbert Grönemeyer bei einem Konzert in Wien