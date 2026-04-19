Prinzessin Ingrid: Uni-Start mit royalem Flair in Sydney

Nach einer kurzen Osterpause in ihrer Heimat ist Prinzessin Ingrid Alexandra (22) wieder nach Australien zurückgekehrt. Die norwegische Thronfolgerin studiert an der Universität von Sydney und lebt damit wieder in ihrer Studienstadt am anderen Ende der Welt. Wie ein Kommunikationsberater des norwegischen Hofes der Zeitung VG bestätigte, ist die Prinzessin inzwischen wieder an ihrer Universität. Anfang April hatte der Hof noch mitgeteilt, dass sie sich für einen privaten Osterurlaub in Norwegen aufhielt.

In Sydney studiert Ingrid Alexandra Sozialwissenschaften mit einem Schwerpunkt in internationalen Beziehungen und politischer Wirtschaft. Insgesamt sind drei Jahre "Down Under" geplant. Auf dem Campus wohnt sie im traditionsreichen St. Andrew's College, das auch als "Drews" bekannt ist. Trotz ihres Studiums ist sie weiterhin für das norwegische Königshaus aktiv. Erst kurz vor ihrer Rückreise nach Australien war sie gemeinsam mit der Kronprinzenfamilie im Schloss, um norwegische Paralympioniken zu empfangen, die an den Winterspielen in Italien teilgenommen hatten.

Dass das Studium in Australien eine bereichernde Erfahrung für sie ist, hat Ingrid Alexandra selbst betont. In einem Interview, das VG im November in Sydney mit ihr führte, schwärmte die Prinzessin von ihrem neuen Umfeld: "Ich fühle mich unglaublich wohl. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt, und die Leute sind sehr aufgeschlossen. Ich bin froh, dass ich hergekommen bin." Auch in ihrer Rolle als Royal war das vergangene Jahr besonders ereignisreich: Im Januar absolvierte sie ihren ersten offiziellen Alleingang in Norwegen, bei dem sie Soldaten in Kirkenes besuchte, die die Grenze zu Russland bewachen.

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Mai 2025

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Juni 2025

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