Armdrücken: "Prominent getrennt"-Fans kritisieren Exit-Game

In der sechsten Folge Prominent getrennt kam es zur ersten Exit-Challenge. Fast das gesamte Haus hatte sich zuvor gegen Yasin (35) und Samira Cilingir (29) gestellt und im Voting für ihren Auszug abgestimmt – doch weil Fabian Hesdahl und Tanina Arambasic auch eine Stimme bekamen, kam es zum Stechen. Die Aufgabe: Die Männer sollten im Armdrücken gegeneinander antreten. Yasin dominierte die Disziplin und setzte sich durch, daher mussten Fabian und Tanina schließlich ihre Koffer packen – den Zuschauern gefällt diese Entwicklung allerdings gar nicht.

Die Fans der Show sind sauer: Auf Instagram betonen sie, dass die Challenge unfair gewesen sei. "Fabi mit rund 80 Kilogramm gegen 'nen Yasin mit mehr als 90 Kilogramm im Armdrücken entscheiden zu lassen, ist ein absoluter Witz", beschwert sich ein User. Ein anderer klagt: "Das soll nach der Stimmenverteilung fair sein? Ernsthaft?" Viele kritisieren zudem, dass nur die Männer gefordert waren – immerhin geht es bei "Prominent getrennt" eigentlich darum, mit seinem Ex-Partner als Team an einem Strang zu ziehen.

Gleichzeitig äußern einige Zuschauer einen harten Vorwurf gegen RTL: Sie sind der festen Überzeugung, dass das Spiel mit Absicht so gewählt wurde, um den weiteren Verlauf der Staffel zu beeinflussen. "So schlecht von RTL. Da wäre Schere, Stein, Papier als Spiel sogar fairer gewesen. Schade, dass alles dermaßen gesteuert wird. Inwiefern macht eine Nominierung dann noch Sinn?", fragt sich ein User. Ein anderer mutmaßt: "Wäre ein 'langweiligeres' Paar haushoch nominiert worden, wäre es direkt vorbei gewesen... Ich mag es nicht, wie das alles gesteuert wird!"

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Yasin Cilingir und Fabian Hesdahl bei "Prominent getrennt"

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RTL Fabian Hesdahl und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"