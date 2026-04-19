Schockierende Messerattacke: Tory Lanez fordert Millionen

Rapper Tory Lanez (33) hat eine Klage über 100 Millionen Dollar (umgerechnet 84.796.065 Euro) gegen die kalifornische Strafvollzugsbehörde eingereicht. Hintergrund ist eine brutale Messerattacke, die sich im Mai 2025 im California Correctional Institution in Tehachapi ereignete. Laut dem Klagedokument, das TMZ vorliegt, wurde Tory von einem Mithäftling namens Santino Casio insgesamt 16 Mal mit einem selbstgebastelten Messer attackiert. Der Rapper erlitt dabei permanente Narben im Gesicht sowie zwei kollabierte Lungen.

In der Klageschrift wirft Tory der Gefängnisleitung schwere Versäumnisse vor. Konkret heißt es, Gefängnisdirektor Danny Samuel habe gegen die Protokolle der Strafvollzugsbehörde verstoßen, indem er Tory und Casio gemeinsam untergebracht habe. Casio habe eine "gewalttätige Vergangenheit" und hätte aufgrund von Torys Promistatuts niemals in seiner Nähe eingesperrt werden dürfen. Außerdem seien die Wärter während des Angriffs nicht anwesend gewesen, und es sei unklar, warum ihre Reaktion so lange verzögert war. Das Gefängnis habe "gleichgültig gegenüber vorhersehbarer Gewalt" gehandelt. Darüber hinaus beklagt Tory, dass während seines Krankenhausaufenthalts seine handgeschriebenen Songbücher mit unveröffentlichten Texten beschlagnahmt worden seien – ebenso wie Notizen aus Gesprächen mit seinem Anwalt. Die Texte hätten laut Klage einen "erheblichen kommerziellen Wert". Er fordert unter anderem eine Million Dollar pro Stichwunde und zehn Millionen Dollar für die Gesichtsnarben – sowie die Rückgabe seiner Songbücher.

Vor fünf Monaten kassierte Tory auch juristisch den nächsten Dämpfer. Ein Berufungsgericht lehnte seinen Antrag ab, die zehnjährige Haftstrafe aufzuheben, die 2023 verhängt worden war. Hintergrund war der Fall um Megan Thee Stallion (31), die ihm vorwarf, ihr 2020 in den Fuß geschossen zu haben. Die Richter machten laut Billboard klar, dass sie in dem Verfahren keinen entscheidenden Patzer sahen: "Wir fanden keinen entscheidenden Fehler und bestätigen daher Petersons Verurteilung."

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Getty Images Tory Lanez, Rapper

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Getty Images Mugshot von Tory Lanez, 2023

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Gold House Gold Gala im Music Center in Los Angeles, 10. Mai 2025