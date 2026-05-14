Sarah Ferguson unter Druck: Finanz-Drama spitzt sich zu

Für Sarah Ferguson (66) spitzt sich die finanzielle Lage immer weiter zu. Die Exfrau von Andrew Mountbatten-Windsor (66) gerät nun erneut unter Druck – diesmal wegen des Zusammenbruchs der Theaterinvestmentgesellschaft Gate Ventures, die im Jahr 2020 mit einem Verlust von 19 Millionen Pfund in die Insolvenz schlitterte. Sarah war von 2017 bis 2019 als Geschäftsführerin des Unternehmens tätig. Ein aktueller Insolvenzbericht aus dem Mai 2026, den The Sun einsehen konnte, legt nahe, dass die Liquidatoren eine "erhebliche Rückforderung" für geschädigte Investoren für realistisch halten. Demnach sollen während Sarahs Amtszeit "unerklärliche" Darlehen von mehr als 576.000 Euro vergeben worden sein. Verliert die 66-Jährige einen möglichen Rechtsstreit, könnten enorme Gerichtskosten auf sie zukommen – im schlimmsten Fall droht ihr sogar die eigene Insolvenz.

Schon lange kämpft Sarah mit finanziellen Schwierigkeiten. Seit ihrer Scheidung von Andrew im Jahr 1996 hat sie immer wieder mit Schulden zu kämpfen gehabt. Im Oktober 2025 mussten sie und Andrew zudem ihren langjährigen Wohnsitz Royal Lodge auf dem Windsor-Anwesen verlassen, nachdem König Charles (77) sie aus dem Schloss geworfen hatte. Ein Luxusapartment im Londoner Stadtteil Belgravia, das Sarah 2022 für 4,8 Millionen Euro erworben hatte, wurde 2025 wieder verkauft – mit einem Verlust von rund 460.000 Euro. Aktuell soll sie sich laut The Sun in der österreichischen Luxusklinik Mayrlife aufhalten, wo eine Übernachtung rund 2.300 Euro kosten soll.

Die finanziellen Sorgen sind jedoch nicht das Einzige, womit die Duchess of York derzeit zu kämpfen hat. In den vergangenen Monaten war Sarah immer wieder wegen ihrer Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in die Schlagzeilen geraten. Im Zusammenhang mit den sogenannten Epstein Files, durch die das US-Justizministerium Millionen von Dokumenten veröffentlichte, wurden auch E-Mails bekannt, in denen Sarah den verurteilten Sexualstraftäter um Geld bat und schrieb: "Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Heiraten Sie mich einfach." Eine Stellungnahme zu den aktuellen Vorwürfen rund um Gate Ventures lehnte ihr Sprecher ab.

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Imago Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala im Palm Beach Casino in Cannes, 22. Mai 2024

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Imago Ex-Herzogin Sarah Ferguson bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney am 7. November 2024

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U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto