Am Handy bei Reality Awards? Tim Kühnels Oma lag im Sterben

Reality-TV-Bekanntheit Tim Kühnel wirkte bei den Reality Awards sichtlich abgelenkt: Während der Verleihung schien er permanent am Handy gehangen zu haben. Doch er wollte keineswegs unhöflich gegenüber den Veranstaltern oder seinen Kollegen sein: Es steckt ein trauriger Grund hinter seinem Verhalten. In einer Instagram-Story meldet sich Tim aus seinem Elternhaus. "Es hat einfach den Hintergrund: Meine Oma lag im Sterben, meine Mama war bei ihr. Ich habe die ganze Zeit mit meiner Mama geschrieben", erklärt er in einem ernsten Tonfall.

Tim macht deutlich, dass ihm der Wirbel eigentlich egal wäre – aber einer geliebten Person in seinem Umfeld sei es absolut nicht gleichgültig: "Mich persönlich juckt sowas gar nicht, aber meiner Mama ist das aufgefallen beziehungsweise ist das wichtig, deswegen sage ich dazu etwas." Tiefer ins Detail geht der "Match My Ex"-Teilnehmer jedoch nicht und bevorzugt, seine Familienangelegenheiten privat zu lassen: "So, das ist die Story dazu. Kann man nicht wissen, wirkt nach außen unhöflich, mein Management wusste aber Bescheid, deswegen. Meiner Mama war es wichtig, dass ich das aufkläre. Das habe ich jetzt getan, mehr muss ich dazu nicht sagen."

Tim ist durch diverse Realityshows bekannt. Während sich einige seiner TV-Kollegen in der Bubble nach wie vor wie zu Hause fühlen, machte er jüngst klar, dass die Branche für ihn vor allem ein Job ist. In seinem Podcast "GreaTime" mit Greta Engelfried (26) thematisierte der frühere Der Promihof-Kandidat seine Motivation für eine Teilnahme an der aktuellen Datingshow "Match My Ex": "Ich bin ehrlich zu euch: Es ist, glaube ich, das erste Format, das ich der Gage wegen gemacht habe. Es waren zwölf Drehtage und die Gage – ich konnte eigentlich nein sagen." In der Show trifft er unter anderem auf seinen Ex-Flirt Emma Fernlund (25), mit der er direkt eine Achterbahn der Gefühle erlebt.

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Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, Reality-TV-Bekanntheit

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IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

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