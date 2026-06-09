Gab's noch nie: König Harald und Sonja bereisen Nordnorwegen

König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) von Norwegen sind derzeit auf einer zweitägigen Reise durch die nordnorwegische Region Nordland unterwegs. Los ging es in Bodø, wo Sonja am Montagnachmittag das Kunstwerk "VON" in der Stormen-Bibliothek enthüllte. Anschließend reisen die beiden mit dem Auto weiter in die Gemeinde Beiarn – und das ist historisch: Es ist das erste Mal, dass das Königspaar dort gemeinsam einen offiziellen Besuch absolviert. Damit ist Beiarn die letzte Gemeinde in ganz Nordnorwegen, die Harald und Sonja noch gemeinsam besucht haben. Auf dem Programm steht laut dem norwegischen Boulevardblatt Dagbladet ein großes Volksfest mit Reden und Unterhaltung.

Für Harald ist der Beiarn-Besuch ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg, alle 357 norwegischen Kommunen offiziell besucht zu haben. Nach dieser Reise fehlen ihm nur noch vier: Nissedal und Siljan in Telemark sowie Rindal und Høylandet in Trøndelag. Auf dem Weg nach Beiarn legt das Königspaar zudem einen Halt am Saltstraumen-Gedenkstein aus dem Jahr 1874 ein, in den Haralds Monogramm eingemeißelt werden soll. König Haakon und König Olav V. haben ihr Monogramm dort bereits hinterlassen – Harald wird demnach der vierte Monarch sein, dessen Name in den Stein gehauen wird. Bürgermeister André Kristoffersen freut sich bereits. "Eine erfreuliche Nachricht für uns alle in Beiarn. Wir freuen uns darauf, ein fantastisches Volksfest zu veranstalten und zu zeigen, was Beiarn zu bieten hat", zitiert ihn die Zeitung.

Überschattet wird die Reise von einer beunruhigenden Nachricht aus der Königsfamilie: Kronprinzessin Mette-Marit (52) steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation, was den Terminkalender der gesamten Königsfamilie beeinflusst. Die Hofexpertin und ehemalige Palastangestellte Tove Taalesen appellierte gegenüber Dagbladet, die Erwartungen an das Königshaus herunterzuschrauben. "Repräsentation spielt im Moment keine Rolle. Wenn man Angehöriger ist, muss man richtig priorisieren, und Gesundheit ist das Wichtigste. Die Familie muss Familie sein dürfen", sagte sie. Sonja selbst war erst kurz vor der Nordland-Reise nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Herzinsuffizienz wieder in den Dienst zurückgekehrt – nur eine Woche nach ihrer Einlieferung ins Rikshospitalet war sie bereits wieder im Einsatz.

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Getty Images König Harald V. und Königin Sonja, Dezember 2024

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IMAGO / PPE König Harald und Königin Sonja von Norwegen, August 2025

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo