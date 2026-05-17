Molly war da: Tommy Fury verpasste Hochzeit seiner Nichte

Auf der Isle of Man hat Venezuela Fury am 16. Mai mit ihrem Verlobten Noah Price den Bund fürs Leben geschlossen – und das mit gerade einmal 16 Jahren. Zur Hochzeit der Tochter von Boxlegende Tyson Fury (37) und Paris Fury erschienen zahlreiche Familienmitglieder, darunter auch Molly-Mae Hague (26), die Partnerin von Venezuelas Onkel Tommy Fury (27). Auch Töchterchen Bambi, gerade einmal drei Jahre alt, war mit von der Partie – und übernahm die ehrenvolle Aufgabe als Blumenmädchen, wie Instagram-Fotos zeigen.

Doch Tommy selbst fehlte laut Us Magazine bei dem besonderen Familienfest. Es gibt Vermutungen, dass der Boxer im intensiven Trainingslager steckt, da er am 13. Juni in der AO Arena in Manchester gegen Eddie Hall in den Ring steigen soll. Besonders pikant: Dieser Kampftermin fällt auf einen Tag nach dem errechneten Geburtstermin seines zweiten gemeinsamen Kindes mit Molly-Mae. Die Influencerin hatte in einem Vlog jedoch bereits klargestellt, dass sie sich keine Sorgen macht. "Wir fühlen uns wirklich, wirklich gut dabei und haben einen richtig guten Plan", versicherte sie ihren Fans. Sie freue sich sogar, dass Tommy ein konkretes Ziel vor Augen habe.

Dass Venezuela mit 16 Jahren heiraten darf, sorgte bei vielen Fans für Unverständnis. Schon vor fünf Wochen hatte die Netflix-Doku "At Home With The Furys" gezeigt, wie früh das Thema Hochzeit in der Familie auf den Tisch kam: Noah bat Tyson kurz vor Venezuelas 16. Geburtstag persönlich um ihre Hand. Der Boxstar wirkte dabei sichtlich hin- und hergerissen und sagte in die Kameras: "Ich verliere mein Baby an einen Fremden." Damals waren Venezuela und Noah gerade einmal vier Monate zusammen.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / molly-mae Bambi und Molly-Mae Hague auf der Hochzeit von Venezuela Fury

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Instagram / molly-mae Bambi und Venezuela Fury