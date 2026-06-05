Molly-Mae Hague glaubt: Babyname könnte Fans enttäuschen

Molly-Mae Hague (27) lässt ihre Fans weiter rätseln! Die frühere Love Island-Kandidatin, die gerade zusammen mit Boxer Tommy Fury (27) ihr zweites Baby willkommen geheißen hat, hat nun in einem YouTube-Video über den geheimen Namen ihres Neugeborenen gesprochen. Während sie auf Instagram bereits ein erstes Familienfoto zu viert zeigte, hält sie das Geschlecht und den Namen des Nachwuchses weiter zurück. Stattdessen verriet die Influencerin nur, dass ihre Community sich beim großen Namens-Reveal wohl auf eine kleine Enttäuschung gefasst machen müsse.

In dem Clip plaudert Molly-Mae aus, dass sie und Tommy sich schon vor der Geburt auf einen Namen festgelegt hatten – verraten will sie ihn aber noch nicht. Sie erzählte ihren Followern, dass sie den Namen zunächst für ziemlich ausgefallen hielt, inzwischen jedoch findet, dass er gar nicht so verrückt sei. Trotzdem rechnet die Blondine damit, dass viele Fans ihn nicht richtig aussprechen werden: Sie habe den Namen bereits ein paar Freunden genannt oder aufgeschrieben, und mehrere davon hätten ihn komplett falsch gesagt. Gleichzeitig betonte sie, dass der Name deutlich weniger ungewöhnlich sei als der von Tochter Bambi. Nur ein einziges anderes Kind kenne sie, das so heiße, ein Kind aus dem Bekanntenkreis über Umwege. Besonders angetan ist Molly-Mae aber davon, wie der Name zusammen mit dem Nachnamen Fury klingt.

Wie persönlich der Name offenbar für die kleine Familie ist, zeigt eine weitere Idee von Molly-Mae: Sie überlegt, den Namen des Babys auf die Boxershorts von Tommy sticken zu lassen. Der Sportler trägt bei seinen Fights traditionell bereits den Namen von Tochter Bambi auf der Hose – beim kommenden Kampf gegen Eddie Hall könnte ein weiteres emotionales Detail dazukommen. Denkbar wäre für die Zweifachmama, den Namen ihres Babys genau dort zum ersten Mal öffentlich zu zeigen. Dass das Paar große Gefühle gerne in liebevollen Symbolen ausdrückt, konnten Fans schon bei der emotionalen Schwarz-Weiß-Aufnahme sehen, auf der Molly-Mae und Tommy mit Bambi und dem Neugeborenen kuscheln.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague während ihrer zweiten Schwangerschaft, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026