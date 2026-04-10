Mega-Opening: Haftbefehl feiert Premiere am Ballermann

Haftbefehl (40) sorgt für eine echte Überraschung am Ballermann: Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, feiert am 23. April seine Premiere im "Megapark" an der Playa de Palma. Wie Bild meldet, gehört der Offenbacher an diesem Abend zu den großen Namen beim offiziellen Opening des legendären Partytempels. Damit betritt der Musiker Neuland zwischen Eimersaufen, Konfettiregen und Schlagerhits – und teilt sich die Bühne mit echten Mallorca-Größen. Neben ihm sind unter anderem Mickie Krause (55), Mia Julia (39) und Isi Glück als feste Zugpferde des Abends gesetzt.

Das Opening vom 23. bis 26. April wartet mit einer Vielzahl an Stargästen auf. Neben den auftretenden Künstlern werden laut Bild unter anderem Capital Bra (31), Pietro Lombardi (33), Anna-Maria Zimmermann (37), Marc Terenzi (47), Lorenz Büffel (46), Oli P. (47), Marc Eggers (39), Die Atzen, Lucas Cordalis (58), Annemarie Eilfeld (35) und Almklausi (56) als Gäste erwartet. Für Haftbefehl ist der Auftritt auf Mallorca Teil seines geplanten Comebacks. Der Rapper wird im Laufe des Jahres weitere große Auftritte absolvieren, darunter beim World Club Dome in Frankfurt sowie Arena-Konzerte in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin im September und Oktober.

Im vergangenen Oktober hatte Haftbefehl mit der Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Film gab schonungslose Einblicke in das Leben des Musikers und zeigte auch schwierige Phasen seiner Karriere. Nach der Veröffentlichung der Doku wagte sich der Rapper wieder vermehrt auf die Bühne und absolvierte zunächst kleinere Auftritte in Osnabrück und Gießen. Dass Haftbefehl nun auch den Ballermann erobert, dürfte viele Fans überraschen und zeigt, dass er bereit ist, neue Wege zu gehen.

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Imago Haftbefehl beim CARStival in Mannheim

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IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

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Instagram / pietrolombardi Marc Eggers und Pietro Lombardi, Oktober 2025

Traut ihr Haftbefehl zu, das Megapark-Publikum komplett abzuholen? Ja – seine Energie und Hits zünden auch am Ballermann! Eher nicht – das Publikum will lieber Schlager-Chöre. Ergebnis anzeigen