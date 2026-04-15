Verfahren gegen Taylor Frankie Paul nach Skandal eingestellt

Die Staatsanwaltschaft von Salt Lake County hat das Verfahren gegen Taylor Frankie Paul (31) eingestellt. Gegen den Realitystar aus der Show The Secret Lives of Mormon Wives waren Vorwürfe häuslicher Gewalt erhoben worden, die zuletzt sogar dazu geführt hatten, dass ihr geplanter Auftritt als Bachelorette auf Eis gelegt wurde. Wie das Büro von Bezirksstaatsanwalt Sim Gill laut Deadline mitteilte, wird keine Anklage gegen die 31-Jährige erhoben: "Nach Prüfung der Berichte und Beweise, die dem Polizeirevier Draper und dem Polizeirevier West Jordan vorgelegt wurden, hat die Staatsanwaltschaft von Salt Lake County entschieden, keine Anklage gegen Taylor Frankie Paul zu erheben."

Als Begründung führte die Staatsanwaltschaft mehrere Punkte an: Ein Teil der angezeigten Vorfälle soll mehr als drei Jahre zurückliegen und falle deshalb bei möglichen Vergehen im unteren Bereich bereits unter die Verjährungsfrist, heißt es darin. Die übrigen Ereignisse seien zwar geprüft worden, würden nach Einschätzung der Ermittler aber teils gar nicht den Tatbestand einer Straftat erfüllen. Andere geschilderte Situationen seien aus Sicht der Behörde zu unkonkret, zu wenig genau datiert oder nicht ausreichend belegt. "Die verbleibenden Vorfälle besitzen nicht genügend Beweise, um eine Anklage zu rechtfertigen", wird das Büro von Sim Gill unter anderem von Entertainment Weekly zitiert.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand die angespannte Beziehung von Taylor und Dakota (33), mit dem der Realitystar sich seit der Trennung wiederholt in der Öffentlichkeit und vor Gericht auseinandersetzen musste. Die beiden teilen sich die Verantwortung für ihren zweijährigen Sohn Ever und waren bereits in der Vergangenheit in familienrechtlichen Verfahren rund um Sorgeregelungen und Umgangszeiten eingebunden. Taylor gewährt ihren Followern auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Realitygesicht. Auch ihre turbulente Liebesgeschichte mit Dakota sowie die Folgen der Trennung waren dort in der Vergangenheit Thema und sorgten regelmäßig für Diskussionen in der Community der Influencerin.

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Getty Images Taylor Frankie Paul backstage beim 98. Oscars Governors Ball im Dolby Theatre in Hollywood am 15. März 2026

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles