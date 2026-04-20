"Nichts da": Charlotte Würdig klagt übers Dating als Mama

Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Unternehmerin und Moderatorin hat Charlotte Würdig (47) offenbar kaum Zeit für die Liebe. Bei den Reality Awards sprach sie gegenüber dem Berliner Kurier offen über ihr Datingleben – und das klingt alles andere als rosig. "Ich bin definitiv nicht abgeneigt, aber es ist halt nichts da. Es ist schon schwierig. Es ist einfach eine Zeitfrage", behauptete sie. Gegenüber dem Magazin schmückte sie den Grund für die Flaute weiter aus: "Alleinerziehend mit zwei Kindern, vier Hunden, einer Katze, zwei Meerschweinchen und demnächst zwei Häschen ist es tatsächlich schwierig, Zeit für ein Date zu haben. Vor allem, wenn man noch selbstständig ist und arbeitet."

Ansprüche an einen potenziellen Partner hat Charlotte kaum – ihre Messlatte liegt bewusst niedrig: "Keine Ahnung. Ich bin schon froh, wenn er atmet." Während es bei ihr also hapert, scheint ihr Ex Sido (45) weniger Probleme zu haben. Im März soll der Rapper laut Bild recht vertraut mit einer unbekannten Frau gesehen worden sein. Charlotte kommentiert das gelassen: "Darüber müsst ihr mit ihm reden, das ist nicht meine Baustelle. Vor fünf oder sechs Jahren habe ich mich scheiden lassen. Ich habe die Ehe hinter mir gelassen."

Dass Charlotte sich nach ihrem Traummann sehnt, ist kein Geheimnis. Erst vor wenigen Monaten hatte sie auf Instagram augenzwinkernd einen KI-generierten Wunschpartner vorgestellt und ihn als "Noah, 42, Investor und Unternehmer" bezeichnet – garniert mit dem Hinweis "Laut ChatGPT". Ebenfalls ein Thema, das die Medienpersönlichkeit derzeit beschäftigt: Sie möchte ihren Nachnamen Würdig wieder gegen ihren Mädchennamen Engelhardt tauschen. Auch dazu gab sie ein Update: "Das ist in Bewegung. Engelhardt kommt zurück."

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RTL Charlotte Würdig

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Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

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Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig mit ihrem KI-generierten Wunschpartner