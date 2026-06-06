"Fast gestorben": Paloma Faith über ihren gewalttätigen Ex

Paloma Faith (44) hat jetzt offen über eine traumatische Erfahrung aus ihrer Vergangenheit gesprochen. Im Gespräch mit Komikerin Ruby Wax für den Podcast "Mad, Sad & Bad" schilderte die britische Sängerin, wie ein Ex-Freund sie einst mit hoher Geschwindigkeit verfolgte und von der Straße zu drängen versuchte. "Dieser Mann hat mich damals, als ich jünger war, sehr, sehr, sehr gewaltsam angegriffen und ich bin fast gestorben", sagte Paloma. "Es war eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd und er versuchte, mich von der Straße zu drängen." Das Ganze endete damit, dass er mit dem Auto in ein Haus krachte, ihr Fahrerfenster einschlug und sie aus dem Wagen zerrte. Sie habe dabei ein blaues Auge und ein entstelltes Gesicht davongetragen, berichtete die 44-Jährige.

Nach dem Vorfall erwirkte Paloma eine einstweilige Verfügung gegen den Mann. Sieben Jahre später begegnete sie ihm zufällig – da arbeitete sie gerade in einem Dessousgeschäft in Soho – und er bat sie um einen Drink, um die Sache zu "klären". Zu Ruby Wax' Erstaunen sagte die Sängerin zu. Sie hörte ihm zu, stellte Fragen und ließ ihn reden. Doch am Ende stand sie einfach auf. "Ich sagte: 'Ich finde dich ziemlich langweilig', und es war das großartigste Gefühl", erinnerte sie sich. Er sei völlig fassungslos gewesen. Für Paloma war dieser Moment eine Art innerer Triumph: "Ich hatte das Gefühl, als hätte ich etwas überwunden."

Dass Paloma offen über belastende Erlebnisse spricht, hat sie bereits in der Vergangenheit gezeigt. In ihrem Buch "MILF: Motherhood, Identity, Love and F*ckery" berichtete die Sängerin unter anderem davon, wie sie sich in ihren Zwanzigern gegen einen Angreifer zur Wehr setzen musste, der sie in einer Telefonzelle attackiert hatte und sexuell übergriffig wurde. Gleichzeitig gewährt Paloma immer wieder intime Einblicke in ihr Familienleben. Die Sängerin ist heute Mutter von drei Kindern. Mit ihrem Ex-Mann, dem französischen Künstler Leyman Lahcine, von dem sie sich 2022 trennte, hat sie zwei Töchter. Im März dieses Jahres bekam sie mit ihrem neuen Partner Stevie Thomas, der als Musikveranstaltungsleiter tätig ist, einen Sohn. Es scheint, als habe sie heute ihr Glück gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith startet die zweite Staffel von "Mad, Sad & Bad" in Covent Garden, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith beim Caudwell Children Butterfly Ball 2025 im The Dorchester, London