Jennifer Lopez' Kindheitstraum: Unbedingt wie Madonna sein

Jennifer Lopez (56) hat verraten, dass sie als Kind eine absolute Madonna (67)-Verehrerin war – und das nicht nur im übertragenen Sinne. In einer Folge des Formats "Track Star", die am 5. Juni erschienen ist, wurde die Sängerin unter anderem mit Madonnas Hit "Ray of Light" überrascht. Ihre Reaktion darauf war eindeutig: "Das ist Madonna!", rief sie mit einem breiten Lächeln. Sie schwärmte davon, wie sehr sie die Popikone als Teenager bewunderte. "Als ich klein war, wollte ich so sein wie sie. Deshalb bin ich ins Village gekommen. Ich wollte mich so kleiden wie sie." Um den Look ihres Idols zu kopieren, ging Jennifer dabei sogar so weit, ihre eigene Kleidung zu zerschneiden.

In derselben Folge wurde die Sängerin auch mit Musik von Selena Quintanilla (†23) konfrontiert – einer Künstlerin, die eng mit ihrem eigenen Karriereweg verknüpft ist. Jennifer spielte Selena 1997 in einem gleichnamigen Spielfilm und blickte in der Sendung auf diese Zeit zurück. "Das war der Startschuss für meine Karriere. Und die Leute sagten: 'Du kannst nicht anfangen zu singen.' Und ich sagte: 'Doch.' Du musst den Moment ergreifen. Du hast nur ein Leben, und die Tatsache, dass sie so jung gestorben ist… das hat in mir ein Feuer entfacht: 'Scheiß drauf. Geh es an. Tu alles, was du in diesem Leben tun willst.'" Derzeit ist Jennifer mit der Promotion ihres neuen Netflix-Films "Office Romance" beschäftigt, in dem sie an der Seite von Brett Goldstein eine Firmenchefin spielt, die sich in einen frisch eingestellten Mitarbeiter verliebt. Gegenüber dem Magazin People verriet sie bei der Premiere, dass Kussszenen mit neuen Kollegen für sie immer noch aufregend seien. "Man wird ein bisschen nervös, das ist alles."

Jennifer wuchs in der Bronx in New York auf und machte sich schon früh einen Namen als Tänzerin, bevor sie als Schauspielerin und Sängerin Weltruhm erlangte. Ihr Idol Madonna, das sie einst dazu brachte, ihre Kleidung umzuschneidern, ist dabei ein Stück weit Inspirationsquelle geblieben. In "Track Star" betonte Jennifer, dass sie sich stets weiterentwickeln wolle: "Ich habe mir immer gesagt, ich will nie steckenbleiben. Ich wollte immer weiterwachsen. Ich will immer neue Dinge tun."

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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Instagram / madonna Madonna, Januar 2025

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Instagram / jlo Jennifer Lopez in ihrem neuen Pool