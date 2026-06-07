Amy Sedaris packt über Jennifer Lopez am Set aus

Mehr als 20 Jahre nach dem gemeinsamen Dreh der romantischen Komödie "Manhattan Love Story" stehen Amy Sedaris (65) und Jennifer Lopez (56) erneut gemeinsam vor der Kamera – diesmal für die Netflix-Komödie "Office Romance". Anlässlich der Weltpremiere des Films am 26. Mai plauderte Amy gegenüber dem Magazin People aus dem Nähkästchen und erinnerte sich dabei an eine besondere Eigenheit ihrer Kollegin am Set: Jennifer habe zwischen den Takes ständig gesummt oder gesungen. "Sängerinnen singen eben. Also hat sie zwischen den Takes gesummt oder gesungen", so Amy.

Amy blickt trotz einer persönlich schwierigen Zeit sehr positiv auf die Dreharbeiten zurück. Damals trauerte sie nämlich um ihr erstes Kaninchen – und der Film wurde ihr in dieser Phase zum Trost. "Ich hatte wirklich eine tolle Erfahrung bei dem Film. Es war ein schönes Projekt, an dem ich arbeiten konnte, weil ich gerade trauerte", erklärte sie. Daneben schwärmte sie auch noch von einem anderen Detail aus dieser Zeit: "Ich hatte während des Films eine wirklich tolle Bräune. Die hätte ich jetzt auch gerne wieder", scherzte sie.

Nun sind die beiden Schauspielerinnen für den Film "Office Romance" wiedervereint, eine weitere Komödie, die ab dem 5. Juni auf Netflix zu sehen sein wird. Amys Rolle fällt diesmal zwar kleiner aus, doch die Freude über das Wiedersehen mit Jennifer überwiegt für sie deutlich. "Ich mache gerne solche Sachen – man hat eine kleine Rolle, kommt rein und geht wieder raus. Aber es war schön, sie wiederzusehen", sagte Amy. Den fertigen Film habe sie selbst noch nicht gesehen, zeigte sich aber bereits begeistert: "An den Tagen, an denen ich dabei war und sie gearbeitet hat, wirkte es echt und lustig – ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Lopez und Amy Sedaris

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Imago Szene aus "Manhattan Love Story" mit Jennifer Lopez und Christopher Marshall

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Getty Images Amy Sedaris, Schauspielerin