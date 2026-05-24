Nach TV-Debüt: Angela Finger-Erben hatte "einen sitzen"

Eigentlich sollte Angela Finger-Erbens (46) großer Einstand beim Mittagsmagazin "Punkt 12" diese Woche ganz entspannt an der Seite ihres neuen Teampartners Daniel Fischer starten – doch das Schicksal hatte andere Pläne. Weil Urgestein Katja Burkard (61) vergangene Woche krankheitsbedingt von jetzt auf gleich ausfiel, musste Angela unvorbereitet ins kalte Wasser springen. Nach der geglückten Live-Show feierte die 46-Jährige ihren Turbo-Einstand feuchtfröhlich zu Hause, wie sie nun amüsiert gegenüber Bild verriet: "Als ich nach der ersten Sendung nach Hause gekommen bin, hatte mein Mann schon den Crémant kaltgestellt. Ich war um vier Uhr nachmittags zu Hause und um 20 nach vier hatte ich schon leicht einen sitzen. Das war herrlich!"

Dabei fing der Tag der Premiere wie ein absoluter Albtraum an. Erst landete eine offene Milchpackung auf dem Teppich, dann flutete ein umgekippter Kaffee die Küche – und genau in diesem Chaos ploppte die Notfall-WhatsApp aus der RTL-Redaktion auf. Trotz des holprigen Starts meisterte Angela die dreistündige Live-Strecke mit Bravour und erntete dafür riesiges Lob von Katja, der es mittlerweile wieder besser geht. "Sie passt einfach! Bei 'Punkt 12' musst du die ganze Klaviatur können. Das kann Angie aber alles. Dafür muss man geboren sein. Wir sind beide Rampensäue", schwärmte Katja im gemeinsamen Interview und stellte sofort klar, dass es zwischen den Moderatorinnen keinerlei Zickenterror oder Konkurrenzdenken gibt.

Angela bildet ab sofort zusammen mit Daniel ein festes Duo, während Katja weiterhin mit Bernd Fuchs durch die Sendung führt. Obwohl die Teams im Wechsel vor der Kamera stehen, träumt Katja schon von einer gemeinsamen Doppel-Moderation der beiden Frauen. Auch das Thema Thronfolge ist längst vom Tisch, denn Katja denkt gar nicht ans Aufhören – und Angela hält ihr gerne den Rücken frei: "Ich mache Katja hier gar nichts streitig – die soll das mal schön noch ganz lange machen. Katja und Frauke Ludowig sind die beiden RTL-Gesichter, die wirklich jeder kennt. Das ist Gold wert!"

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Imago Angela Finger-Erben beim 28. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 17.11.2023

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RTL / Boris Breuer Bernd Fuchs, Katja Burkard, Angela Finger-Erben und Daniel Fischer bilden das neue "Punkt 12"-Team

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Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin