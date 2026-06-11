Nach 17 Jahren: Loona heiratet Unternehmer Mark in Las Vegas

Romantische Neuigkeiten von der Partyqueen des Ballermann: Sängerin Loona (51) hat ihrem langjährigen Partner Mark van der Waal in Las Vegas das Jawort gegeben. Am 1. Juni 2026 traten die Niederländerin und der ehemalige Bauunternehmer im US-Bundesstaat Nevada vor den Traualtar, wie Bild berichtet. Auf Instagram hat die Sängerin mittlerweile einige Eindrücke des Tages geteilt. Die intime Zeremonie fand im ganz kleinen Kreis statt: Nur Loona, Mark, ihre Tochter aus einer früheren Beziehung, seine Tochter, eine Traurednerin und ein Fotograf waren dabei. Nach dem bewegenden Eheversprechen tanzte das frischgebackene Ehepaar zu Bryan Adams’ Kultballade "(Everything I Do) I Do It for You" – genau jenem Song, der bereits bei Marks spektakulärem Antrag eine Hauptrolle gespielt hatte.

Die Liebesgeschichte der beiden reicht weit zurück: Schon vor 34 Jahren kreuzten sich ihre Wege zum ersten Mal. 1992 arbeitete Loona als Tänzerin in einer Disco auf Mallorca, in der Mark als Gast regelmäßig vorbeischaute. Der Kontakt brach irgendwann ab, doch 2006 schlug der Zufall zu: Die Musikerin rief eine Firma wegen eines neuen Satellitenanschlusses auf Mallorca an – am anderen Ende der Leitung meldete sich Mark. Aus dem überraschenden Wiedersehen wurde 2009 eine feste Beziehung, seit 17 Jahren gehen sie nun gemeinsam durchs Leben. Für ihre Hochzeit entschieden sie sich ganz bewusst gegen große Show und Luxus. Loona verriet der Bild, dass die Eheringe des Paares weniger als 50 Euro gekostet hätten. "Das ist für uns überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, wir sind verheiratet", erklärte sie.

Besonders emotional ist für die Sängerin der Ort der Trauung. Vor 23 Jahren machte Loona während einer Tournee Station in Las Vegas, musste den Auftritt jedoch abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag. Gegenüber Bild erzählte sie, dass bei ihrer Rückkehr all diese Gefühle wieder hochkamen – gleichzeitig habe sie gespürt, dass sie die traurige Erinnerung in etwas Positives verwandeln könne. Mit der Hochzeit in der Glitzermetropole verbindet Loona nun ein neues Kapitel voller schöner Momente mit ihrem Mann. Jetzt haben sie ihren gemeinsamen Weg still, aber genauso innig, vor dem Traualtar weitergeführt.

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Getty Images Loona, Sängerin

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Imago Loona performt bei der 90s Super Show in der Uber Arena Berlin, 21.02.2026

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