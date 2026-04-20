TV-Show vorbei: Barbara Saleschs letzte Folge ist im Kasten

In den MMC-Studios in Köln-Ossendorf ist es so weit: Für Barbara Salesch (75) fiel zuletzt der letzte Hammer. Während im Nachbarstudio die Tanzshow Let's Dance aufgezeichnet wurde, drehte die 75-jährige TV-Richterin die finale Folge der achten Staffel ihrer RTL-Sendung "Barbara Salesch – Das Strafgericht". Damit geht eine Ära zu Ende: Vier Jahre und insgesamt 650 Folgen hat die Gerichtsshow auf dem Buckel. Wie Bunte berichtet, soll vorerst kein regulärer Sendebetrieb mehr produziert werden.

Die bereits abgedrehten Folgen reichen dem Sender aus, um die werktäglichen Sendeplätze bis weit ins nächste Jahr zu füllen. Neue Folgen laufen montags bis freitags um 15 Uhr, Wiederholungen um 11 Uhr. Laut Bunte besitzt RTL außerdem die Option, weitere Staffeln zu ordern, da die Einschaltquoten weiterhin solide sind – selbst die Vormittagswiederholungen verfolgen über eine Million Zuschauer. Der letzte Drehtag selbst verlief ausgesprochen emotional: Mehrere Produktionsmitarbeiter übernahmen Komparsenrollen, um Barbara zu überraschen. Draußen stand ein Outdoor-Grill für einen Umtrunk bereit, drinnen war ein Aufenthaltsraum zur Abschiedsfeier dekoriert. An den Wänden hing ein Plakat mit der Aufschrift: "4 Jahre, 8 Staffeln, 650 Folgen und das tollste Team ever! Go Team Salesch!"

Barbara selbst dürfte das Ende der täglichen Dreharbeiten gelassen nehmen. In einem Interview hatte sie erklärt: "Solange es mir Spaß macht und die Zuschauer mich gern sehen, denke ich nicht an Rückzug." Die Moderatorin, die am 5. Mai ihren 76. Geburtstag feiert, ist seit Jahrzehnten aus dem deutschen TV-Alltag nicht wegzudenken. Bekannt wurde sie mit ihrer signalroten Haarpracht und ihrem unverwechselbaren Auftreten als TV-Richterin. Ihren ersten großen Primetime-Auftritt hatte sie vor rund einem Jahr mit dem Special "Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens", das auf Anhieb 2,27 Millionen Zuschauer begeisterte – wenngleich sie die Erfahrung am Filmset damals als ungewohnt beschrieben hatte.

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ActionPress Barbara Salesch, Mai 2025

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RTL Barbara Salesch, Richterin

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Getty Images Barbara Salesch im Januar 2013

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