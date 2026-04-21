Sieben Jahre nach GoT-Finale: Video zeigt letzte Set-Momente

Sieben Jahre nach dem Ende von Game of Thrones hat HBO auf YouTube zum 15-jährigen Jubiläum der Kultserie ein besonderes Video veröffentlicht. Darin zu sehen: emotionale Szenen vom letzten Drehtag der achten und finalen Staffel – mit dabei Kit Harington (39), Maisie Williams (29), Emilia Clarke (39) und Peter Dinklage (56). Die Schauspieler verabschieden sich teilweise unter Tränen von Cast und Crew und blicken auf ihre jahrelange Reise mit der Fantasyserie zurück. Das besondere Highlight des Clips ist dabei bisher nie gezeigtes Material aus den Dreharbeiten, das HBO eigens zum Jubiläum erstmals öffentlich gemacht hat.

Am 17. April 2011 war die erste Folge von "Game of Thrones" in den USA ausgestrahlt worden – diesen Meilenstein nahm der Sender nun zum Anlass für die Veröffentlichung des rührenden Abschiedsvideos. Wer noch mehr Blicke hinter die Kulissen erleben möchte, kann außerdem auf die Doku "Game of Thrones: The Last Watch" zurückgreifen, die nach dem Serienfinale erschien und bei HBO Max sowie als Channel bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Die neu veröffentlichten Szenen sind dort allerdings nicht enthalten – sie sind exklusiv Teil des Jubiläumsclips.

"Game of Thrones" war von 2011 bis 2019 zu sehen und gilt bis heute als einer der prägendsten Serien-Meilensteine des Fantasy-Genres, auch wenn die achte Staffel bei vielen Fans auf geteilte Meinungen stieß. Das Universum rund um Westeros wächst derweil weiter: Mit House of The Dragon und "A Knight of The Seven Kingdoms" hat HBO bereits zwei Prequel-Serien auf den Weg gebracht. Zudem ist ein erster "Game of Thrones"-Kinofilm in Planung, der sich um den wohl berühmtesten Targaryen der Saga drehen soll.

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Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

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Imago Robb Stark, Charakter aus "Game of Thrones"

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Getty Images Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner und Isaac Hempstead-Wright