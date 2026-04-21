Kein Swiftie? Josh Hutcherson wurde Opfer von Shitstorm

Josh Hutcherson (33) ist ins Kreuzfeuer der Swifties geraten – und erklärt sich jetzt. Der Schauspieler, bekannt aus der Hunger Games-Reihe, hatte in einem Interview im Dezember 2025 auf die Frage seines Kollegen Jordan Firstman, ob er ein Swiftie sei, geantwortet: "Ich bin kein Swiftie. Absolut nicht. Kein Shade, voller Respekt, aber definitiv nicht... ein kleines bisschen Shade." Was folgte, war ein handfester Backlash – denn Fans von Taylor Swift (36) hatten beobachtet, dass Josh die "Eras"-Tour besucht und dabei sogar im VIP-Bereich gesessen hatte. Das ließ seine Aussage in einem anderen Licht erscheinen und brachte ihm jede Menge Gegenwind aus der Fangemeinde ein.

In einem Interview mit dem britischen Magazin GQ stellte Josh die Sache klar. Er habe seine Worte "weder als Urteil noch als Kritik" gemeint. Dennoch eskalierte die Situation im Netz schnell: "Auf einmal hieß es: 'F*ck ihn! Er ist ein Monster! Zerstört ihn! Er ist klein! Er hasst sie, weil er klein ist!' Ich meine... ich finde sie großartig. Ihre Musik ist einfach nicht mein Ding", erklärte er. Außerdem erklärte Josh, warum er generell lieber einen großen Bogen um das Internet macht: "Ich brauche diese Energie nicht. Es ist kontraproduktiv für meinen Job, denn wenn die Leute dich zu gut kennen, können sie dich nicht mehr in Charakteren verschwinden lassen. Sie sehen dich dann nur noch als: 'Oh, das ist Josh.' Wenn du ein verdammtes Meme bist, kennen dich die Leute nur noch für das Meme."

Josh hatte sich in den vergangenen Jahren eine Auszeit vom Rampenlicht gegönnt und war zwischenzeitlich weniger in der Öffentlichkeit präsent. Sein Comeback als Schauspieler sorgte zuletzt für viel Aufmerksamkeit. Taylor hingegen befindet sich seit Jahren auf einem beeindruckenden Erfolgskurs – ihre "Eras"-Tour gilt als eine der kommerziell erfolgreichsten Konzerttourneen aller Zeiten.

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Getty Images Josh Hutcherson bei der Premiere von "Five Nights At Freddy's 2" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards im Dolby Theatre, nachdem sie den Preis für Pop-Album des Jahres entgegennimmt

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Getty Images Josh Hutcherson, Schauspieler

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