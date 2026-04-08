Kylie Jenner verrät ihren Lieblingsfilm von Freund Timothée

Kylie Jenner (28) hat sich in einem Podcast offen über ihre Lieblingsfilme ihres Partners Timothée Chalamet (30) ausgesprochen. In der ersten Folge von Kid Cudis (42) neuem Podcast "Big Bro" verriet die Unternehmerin nun, welches Werk des Schauspielers sie ganz besonders begeistert. Während sie generell ein großer Fan seiner Karriere ist, sticht ein Film für sie ganz besonders hervor. "Ich mag sie eigentlich alle, aber 'Call Me by Your Name' ist ziemlich perfekt", schwärmte Kylie im Gespräch mit dem Rapper. "Er ist einfach perfekt." Das Coming-of-Age-Drama aus dem Jahr 2017, das unter der Regie von Luca Guadagnino (54) entstand, markierte Timothées großen Durchbruch in Hollywood und brachte ihm eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller ein.

Neben dem italienischen Sommerdrama hat Kylie aber noch weitere Favoriten in Timothées Filmografie. "Ich liebe die 'Dune'-Reihe wirklich sehr", erklärte sie weiter. Kid Cudi stimmte ihr begeistert zu und äußerte sich voller Vorfreude auf den 18. Dezember 2026, wenn "Dune: Part Three" in die Kinos kommen wird. Das Interview bot zudem interessante Einblicke in die langjährige Freundschaft zwischen Kid Cudi und Timothée. Der Musiker erinnerte sich daran, wie er den damals 17-jährigen Schauspieler nach einem Konzert in Montreal kennenlernte. Inzwischen ist es für die beiden Tradition geworden, Timothées Filme gemeinsam im Kino anzuschauen – für den Film Wonka mietete Cudi 2023 sogar einen kompletten Kinosaal für Freunde und Familie.

Kylie selbst scheint mittlerweile ebenfalls Gefallen an der Schauspielerei gefunden zu haben. Nachdem sie einen Gastauftritt in der Mockumentary "The Moment" von Charli XCX hatte, möchte sie nun mehr vor der Kamera stehen. Gegenüber Vanity Fair verriet die Mutter von zwei Kindern kürzlich, dass sie bereits einige Drehbücher erhalten habe. "Ich möchte zu 100 Prozent mehr machen", so die 28-Jährige. "Ich mag Comedy sehr und glaube, dass ich gut darin bin. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal, wenn wir sprechen, der Star eines Actionfilms!"

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Oscars 2026

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards