Drakes Sohn Adonis überrascht bei Musikvideodreh in Kanada

Drake (39) dreht offenbar gerade an einem neuen Musikvideo – und diesmal hat er seinen Sohn Adonis mit ans Set gebracht. Fotos, die am Wochenende in Kanada entstanden und TMZ vorliegen, zeigen den achtjährigen Jungen strahlend auf dem Drehgelände des Rappers. Ein besonderes Highlight für den Kleinen: Er durfte auf dem Fahrersitz eines Torontoer Polizeiautos Platz nehmen und wurde dabei von der Kamera gefilmt.

Für Adonis ist ein Auftritt im Musikvideo seines Vaters nichts völlig Unbekanntes. Bereits 2023 war er in Drakes Video zu "8AM in Charlotte" zu sehen. Rund um die aktuellen Dreharbeiten gab es außerdem aufsehenerregende Szenen in Toronto: Wenige Tage vor den Aufnahmen mit Adonis erschütterte eine Explosion die Stadt, die laut einem Bericht der New York Times auf Aussagen der Polizei zurückgeht, die den Vorfall als Teil eines Filmdrehs bestätigte. Drake soll Videos der Explosion anschließend in seiner Instagram-Story geteilt haben. Auf Social Media kursiert zudem eine Drehankündigung für ein Projekt namens "Project Bot", das im Torontoer Downsview Park gedreht werden sollte – inklusive eines pyrotechnischen Ereignisses. Ob dieser Dreh mit dem Video, in dem Adonis auftritt, zusammenhängt, ist bisher nicht bekannt, wie TMZ berichtet.

Drake, der mit bürgerlichem Namen Aubrey Drake Graham heißt, hat mit Adonis sein einziges Kind. Die Existenz des Jungen wurde einst durch einen Beef mit Rapper Pusha T (48) öffentlich – woraufhin Drake die Vaterschaft selbst bestätigte. Seitdem teilt der Musiker gelegentlich Einblicke in sein Leben als Vater, unter anderem in seinen sozialen Medien, wo er Adonis immer wieder in seinen Posts zeigt.

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Getty Images Drake, Rapper

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Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024

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Getty Images Drake, Rapper