Joko & Klaas sorgen für große Programmänderung

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben am 4. Juni 2026 bei ProSieben für eine außergewöhnliche Programmänderung gesorgt. Nachdem die beiden Moderatoren am Tag zuvor in der Showreihe Joko & Klaas gegen ProSieben als Sieger hervorgegangen waren – und das gegen nicht weniger als 777 Angestellte des Senders –, lösten sie ihren Gewinn ein: 15 Minuten Sendezeit, die sie frei gestalten dürfen. Doch daraus wurden am Ende rund 200 Minuten – denn ProSieben räumte den beiden die gesamte Primetime frei.

Ab 20:15 Uhr lief unter dem Motto #dontlookaway eine mehrstündige Dokumentation über den Alltag von sechs Menschen in der Ukraine. Joko und Klaas selbst traten dabei nicht in Erscheinung. Stattdessen hatten sie im Vorfeld Kameras in die Ostukraine geschickt und die Menschen gebeten, selbst zu erzählen – was sie erleben, was sie zeigen wollen. Zu sehen war unter anderem Bogdan vom Freiwilligenverband der Stadt Kramatorsk, Drohnen-Pilot Dmytro, Gennadiy, der die Evakuierungsabteilung "Weißer Engel" leitet, die Zivilistin Olha sowie Chirurg Andriy. Die Doku ist komplett auf Ukrainisch mit deutschen Untertiteln, ProSieben verzichtete während der gesamten Ausstrahlung auf Werbung.

Dass Joko und Klaas ihre gewonnene Sendezeit für ernste gesellschaftliche Themen nutzen, haben sie schon mehrfach bewiesen. In der Vergangenheit widmeten sie die 15 Minuten etwa dem Alltag von Pflegepersonal oder einem Aufruf zur Stammzellspende – aber auch für Gaga-Aktionen und verrückte Silvester-Feuerwerke haben die beiden das Zeitfenster schon genutzt. Erst vor wenigen Wochen hatten Joko, Klaas und ihr Mitstreiter Steven Gätjen (53) gemeinsam gegen den Sender gewonnen und damit kurzzeitig das Abendprogramm durcheinandergebracht.

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ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

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Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

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Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in Berlin, 2024