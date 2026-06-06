Christin Stark sieht Ehemann Matthias "nur noch backstage"

Sängerin Christin Stark (36) hat über die Herausforderungen ihrer Ehe mit Schlagersänger Matthias Reim (68) gesprochen. Beide stehen regelmäßig auf der Bühne und sind viel auf Tour – da bleibt wenig Zeit füreinander. Im Gespräch mit schlager.de gab die Musikerin zu: "Ich weiß, wie viel er zu tun hat. Er weiß, wie viel ich zu tun habe. Wir sehen uns ja gefühlt nur noch backstage." Trotzdem betont sie, dass das Paar einen Weg gefunden hat, mit den besonderen Anforderungen des Musikbusiness umzugehen. Ein besonders schöner Moment blieb Christin in Erinnerung, als Matthias bei einem ihrer Auftritte im brandenburgischen Neuenhagen plötzlich mit einem Blumenstrauß auf der Bühne auftauchte.

"Es war Magie pur", schwärmte sie von der Überraschung und fügte hinzu: "Und wenn dann auch noch dein eigener Mann auf die Bühne kommt, dann ist das etwas ganz Besonderes." Abseits solcher Momente versuchen die beiden, ihren Touren-Alltag so gut wie möglich gemeinsam zu gestalten: "Teilweise sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt und schauen dann, ob wir ein gemeinsames Hotel buchen können, damit wir uns sehen." Außerdem telefonieren die beiden jeden Abend mindestens eine Stunde miteinander. "Nach 13 Jahren bin ich immer wieder überrascht, wie viel man sich noch zu erzählen hat", so Christin. Ihr Fazit: "Wir sind ein Team. Wir glauben aneinander. Wir sind füreinander da. Egal, wer wo ist."

Christin und Matthias sind seit 2019 verheiratet. In den vergangenen Monaten bewiesen die beiden, was für ein starkes Team sie sind. Die Musiker mussten nämlich eine Fehlgeburt gemeinsam durchstehen. Damals meldete sich Christin mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans und sprach in einem emotionalen Instagram-Video über ihre Fehlgeburt. "Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht. Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger", sagte sie. Dazu erklärte sie: "Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik auch vor der Zukunft."

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Getty Images Matthias Reim und Christin Stark beim ECHO in Berlin

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THÜRINGEN PRESS / Action Press Florian Silbereisen, Christin Stark und Matthias Reim beim Schlagerboom 2021

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Instagram / christin_stark Christin Stark, Februar 2026