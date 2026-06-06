Katie Price verbündet sich mit der Ex von Ehemann Lee

Katie Price (48) hat in Dubai eine besondere Verbündete gefunden: Die Reality-TV-Bekanntheit traf sich dort mit Dina Taji, der Ex-Freundin ihres inhaftierten Ehemannes Lee Andrews, zu einem persönlichen Gespräch von Frau zu Frau. Das Treffen fand statt, nachdem Katie akzeptiert hat, dass ihre Ehe offenbar am Ende ist. Wenige Stunden nach dem Gespräch mit Dina flog sie zurück nach Großbritannien. Das Treffen hielt sie mit ihrem Kameramann Matt fest und deutete an, die Aufnahmen möglicherweise in ihrem Podcast "The Katie Price Show" zu veröffentlichen.

In einem auf der Facebook-Seite ihres Podcasts geteilten Video sagte Katie: "Frauen halten zusammen und ich habe mich an Dina gewandt, weil ich wissen wollte, ob sie in einen der Fälle verwickelt ist. Dann haben wir natürlich, wie Frauen das so machen, bei einer Tasse Tee geredet, wir hatten ein langes Gespräch – und das bleibt erst mal zwischen uns. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben." Dina hatte sich zuvor bereit erklärt, Katie persönlich zu warnen, nachdem diese den Kontakt zu ihr gesucht hatte. Öffentlich hatte die Ex-Freundin bislang geschwiegen.

Dina hatte Lee wegen Betrugs angezeigt, nachdem er ohne ihr Wissen eine Hypothek in Höhe von umgerechnet rund 200.000 Pfund auf ihren Namen aufgenommen hatte – und ihr das nur auffiel, weil die Bank sie anrief. Die daraus folgende Klage führte dazu, dass Lee ein Ausreiseverbot aus Dubai erhielt. Ein enger Vertrauter von Katie sagte gegenüber der Daily Mail: "Katie ist am Boden. Nach außen hin will sie stark wirken. Aber innerlich kann sie nicht fassen, wie Lee sie hat aussehen lassen."

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Instagram / fitnesswithdina Dina Taji, Ex-Partnerin von Katie Prices Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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