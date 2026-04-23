Drakes Eis-Aktion in Toronto endet in riesigem Fan-Chaos

Was als clevere Promo-Aktion für Drakes (39) neues Album gedacht war, ist in Toronto völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Rapper hatte einen riesigen Eisblock vor dem Bond Place Hotel in der Innenstadt aufstellen lassen – darin versteckt: ein Hinweis auf das Erscheinungsdatum seines kommenden Albums "Iceman". Doch als die Fans sich auf die Installation stürzten, eskalierte die Situation schnell. Laut einem Bericht von CBC erklärte Torontos Feuerwehrchef Jim Jessop, dass Menschen mit brennbaren Flüssigkeiten und offenem Feuer anrückten, um das Eis schneller zum Schmelzen zu bringen. Andere kletterten auf die Struktur und schlugen mit Spitzhacken darauf ein. Die Polizei musste die Menge unter Kontrolle bringen, ehe die Feuerwehr schließlich selbst das Kunstwerk mit Wasser bespritzte und kontrolliert zum Schmelzen brachte – um das zu beseitigen, was die Einsatzkräfte als "unmittelbare Lebensgefahr" bezeichneten.

Schon zuvor hatte sich der Twitch-Streamer Kishka vor laufender Kamera Zugang zu dem Kunstwerk verschaffte. Im Inneren entdeckte der Gamer eine blaue Tasche, die ihn schließlich bis vor das Anwesen von Drake in Toronto führte – dort wurde der heiß ersehnte Termin für das Album enthüllt: der 15. Mai. Doch während der Hinweis längst entschlüsselt war, gaben sich viele Fans vor Ort nicht zufrieden.

Drake stammt aus Toronto und hat die Stadt stets als seine Heimat bezeichnet – weshalb er auf die Aktion vor Ort setzte, um seine Fanbase dort einzubinden. Der kanadische Rapper wurde zunächst durch die Serie "Degrassi: The Next Generation" bekannt, bevor er ab Ende der 2000er Jahre mit Hits wie "Best I Ever Had" und "Hotline Bling" zu einem der prägendsten Hip-Hop-Stars weltweit wurde. Er zählt zu den meistgestreamten Künstlern der Musikgeschichte und ist auch als Unternehmer und Labelchef aktiv.

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Getty Images Drake im November 2024

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Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

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Instagram / champagnepapi Drake, Januar 2025