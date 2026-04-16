Charles sucht trotz Williams Gegenwind Frieden mit Harry

König Charles (77) soll laut Berichten bereit sein, den Konflikt mit seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (41) beizulegen – und das aus einem sehr persönlichen Grund: Der Monarch möchte seine Enkel Archie (6) und Lilibet (4) endlich wiedersehen. Seit rund vier Jahren hatte er keinen Kontakt zu den beiden Kindern. Nun soll er planen, Harry und seine Familie auf seinem Anwesen Sandringham Estate in Norfolk zu empfangen. Doch dabei stößt er offenbar auf erheblichen Widerstand – ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Laut einem Insider, der sich gegenüber dem Magazin National Examiner äußerte, ist es vor allem Prinz William (43), der eine Annäherung verhindert: "Charles ist an dem Punkt angelangt, an dem er Harry vergeben und einen Weg nach vorne finden möchte, aber William will davon absolut nichts hören, egal was sein Vater sagt."

Der 43-jährige Thronfolger hat dabei auch Unterstützung: "Es ist zu einem riesigen Machtkampf geworden, weil William hinter den Kulissen enormen Einfluss hat [...]. Daher hat Charles wenig Rückhalt, wenn es darum geht, sie wieder willkommen zu heißen", so die Quelle weiter. Erschwerend kommt die ungeklärte Sicherheitsfrage hinzu: Harry hat wiederholt betont, dass er nur nach Großbritannien zurückkehren würde, wenn ihm staatlicher Personenschutz garantiert wird. Laut dem Insider sehe es jedoch zunehmend danach aus, dass dieser Schutz nicht bewilligt werde. Der Insider zufolge soll William darüber nicht unglücklich sein: "In seinen Augen bekommt Harry genau das, was er verdient." Charles hingegen soll überzeugt sein, dass William aktiv gegen ihn arbeite – die Situation wird als "totale Sackgasse" beschrieben.

Harry und seine Frau Herzogin Meghan (44) hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in die USA gezogen, wo sie heute mit ihren Kindern in Montecito, Kalifornien, leben. Die Spannungen innerhalb der Königsfamilie verschärften sich zusätzlich, als Harry 2023 seine Memoiren "Spare" veröffentlichte, in denen er mit teils harten Aussagen über die Royals für Aufsehen sorgte. Einer weiteren Quelle zufolge, die sich gegenüber dem Magazin OK! äußerte, unterscheiden sich Charles und William grundlegend in ihrer Haltung gegenüber den Sussexes: Williams Standpunkt sei "deutlich fester und weniger flexibel, während Charles offenbar mehr Bereitschaft zeigt, Raum für eine mögliche künftige Versöhnung zu lassen".

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026