Bye-bye lange Mähne: Jessica Chastain zeigt einen neuen Look

Mit einem neuen Haarschnitt hat Jessica Chastain (49) bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin erschien am 18. April auf dem roten Teppich mit einem kinnlangen, glatten Bob – und verabschiedete sich damit von ihren langen roten Haaren. Auf Instagram gewährte sie ihren Followern einen Blick hinter die Kulissen der Verwandlung. Hairstylist Renato Campora war für den Schnitt verantwortlich, und Jessica kommentierte den Vorher-Nachher-Vergleich mit den Worten: "Choppity chop." Auf dem roten Teppich kombinierte sie ihren neuen Look mit einem trägerlosen, champagnerfarbenen Kleid von Oscar de la Renta (†82) mit Stickereien und Fransensaum.

Neben ihrem Look machte Jessica auch mit einem Statement auf sich aufmerksam. In ihrer Instagram-Caption widmete sie sich der Veranstaltung selbst, die wissenschaftliche Errungenschaften feiert: "Willkommen bei den Oscars der Wissenschaft. Nicht alle Helden liegen im Trend. Manche geben Menschen einfach ihr Augenlicht zurück, schreiben Grenzen neu und verändern still die Zukunft, während wir anderen noch aufholen. Ich war so froh, dabei zu sein und sie und ihre Leistungen zu feiern." Die Reaktionen auf ihren neuen Haarschnitt ließen nicht lange auf sich warten, wie das Magazin People berichtet. Schauspielerin und Tänzerin Julianne Hough (37) kommentierte begeistert: "Willkommen im Bob-Leben." Andere Nutzer schwärmten ebenfalls: "Ich liebe das so sehr!" und "In jedem Haarschnitt wunderschön."

Dramatische Haar-Transformationen sind für Jessica nichts Ungewöhnliches. Bei der Met Gala 2023 trug sie eine platinblonde Perücke, um den verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld (†85) zu ehren. Grundsätzlich hat die Schauspielerin aber eine besondere Beziehung zu ihrer natürlichen roten Haarfarbe. In einem Interview mit The Edit sprach sie einst darüber, wie schwer sie es als Teenager mit ihrem Aussehen hatte: "Ich mochte es nicht, anders auszusehen. Als Rothaarige kann man nicht einfach in der Gruppe aufgehen. Ich wollte so sehr blond sein." Heute steht Jessica zu ihrer Einzigartigkeit – und hat ihr einstiges Sorgenkind sogar zum Markenzeichen gemacht. Ihre Produktionsfirma benannte sie nach ihren Sommersprossen: "Ich habe meine Firma Freckle Films genannt, weil es etwas war, das ich früher an mir gehasst habe."

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Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

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Getty Images Jessica Chastain bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica 2026

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Getty Images Jessica Chastain bei den Oscars im März 2023