Prinzessin Anne ehrt die Queen zum 100. Geburtstag

Am 21. April würde die verstorbene Queen (†96) ihren 100. Geburtstag feiern, und das Königshaus bereitet sich nun auf den besonderen Gedenktag vor. Wie die Daily Mail berichtet, führen König Charles (77) und Königin Camilla (78) die offiziellen Ehrungen an: Sie besuchen zunächst im British Museum das finale Modell eines geplanten Denkmals für die Monarchin, bevor sie am Abend zu einem Empfang im Buckingham Palace einladen, bei dem Erinnerungen an die verstorbene Queen geteilt werden sollen. Währenddessen übernimmt Prinzessin Anne (75) eine eigene zentrale Aufgabe: Die 75-Jährige eröffnet am Geburtstag ihrer Mutter in London den neuen "Queen Elizabeth II Garden".

Der Garten entstand auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule, das in eine rund zwei Hektar große Ruheoase verwandelt wurde. Laut der Organisation Royal Parks, die das Projekt finanziert hat, soll das Areal nicht nur an die Queen erinnern, sondern auch "bedeutsame Vorteile für die Natur" schaffen. Besucher erwartet dort ein Teich, ein Aussichtsplateau sowie ein farbenreicher Blumengarten, bepflanzt mit Sorten, die für Elizabeth eine besondere Bedeutung gehabt haben sollen. Der neue Garten wird laut Daily Mail ab dem 27. April für die Öffentlichkeit zugänglich sein und sowohl Londonern als auch Touristen eine grüne Auszeit vom Großstadttrubel bieten. Parallel dazu übernimmt Charles die Schirmherrschaft über den unabhängigen Queen Elizabeth Trust, der Gemeinden im ganzen Land bei der Verschönerung öffentlicher Flächen unterstützen soll.

Für Anne ist dieser emotionale Termin eng mit ihrer persönlichen Geschichte verbunden. Die Prinzessin stand ihrer Mutter sehr nahe und begleitete sie auch in ihren letzten Tagen in Balmoral. In einer bewegenden öffentlichen Erklärung sagte Anne zuvor, sie sei "glücklich gewesen, die letzten 24 Stunden im Leben meiner liebsten Mutter geteilt zu haben". Seit dem Tod der Queen gilt die Prinzessin bei vielen Beobachtern als eine der tragenden Stützen der königlichen Familie. Royalexperte Richard Fitzwilliams erklärte gegenüber der Daily Mail, Anne sei eine der fleißigsten Royals überhaupt: "Sie nimmt sehr viele Termine wahr und erfüllt meist die meisten royalen Verpflichtungen aller Royals. Sie zieht es allerdings vor, das Medieninteresse an anderen hochrangigen Royals zu meiden."

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2021 in Schottland

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Getty Images Prinzessin Anne, König Charles und Königin Camilla, September 2023

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Getty Images König Charles III., die Queen und Prinzessin Anne im September 2018